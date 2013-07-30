更正-《光伏产业焦点》对欧盟销路受限，中国光伏面板商需开拓新市场

(更正：电头日期改为“7月29日”，非“7月39日”)

记者 朱球

路透香港7月29日 - 中国和欧盟周末就光伏面板贸易管制达成协议，将限制中国企业在欧盟这一全球最大的太阳能市场的成长前景，他们因此将被迫加大对中国国内、美国和日本等“新兴”市场的销售力度。

受中欧光伏案达成协议的消息激励，中国太阳能面板厂商海润光伏 和上海超日 周一上涨，表现超越下跌1.7%的沪综指 。

“他们最终找到问题解决方案是个好消息，”天合光能有限公司 的高层孙海燕说道。“对我们而言，重点在于快速开拓其它市场，比如中国、日本和美国。”天合光能的竞争对手包括英利绿色能源控股有限公司 、赛维LDK太阳能有限公司 、尚德太阳能电力有限公司 、晶澳太阳能有限公司 和Canadian Solar Inc 。

全球范围来看，中国光伏面板制造商今年的出货量总计有望达到22-23GW。据行业分析师统计，全球总需求估计为35GW。

分析师称，中资公司未来的增长点可能在于国内市场、日本、美国、中东和南非。上海IHS咨询公司的高级分析师Glenn Gu表示，今年中国太阳能面板需求应会达到7-8GW，对日本和美国出口可能分别达到3-3.5和2GW。

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虽然中国与欧盟协议的细节尚未公布，一位欧盟消息人士表示，双方约定中资公司销往欧盟产品最低价为0.0056欧元/瓦，每年销售限额为7GW，约为欧盟2012年总需求量15GW的一半。

在2009-11年间，中国抓住气候变化担忧及再生能源市场增长的机会，太阳能面板产量增长了三倍至55GW。但全球金融危机和欧洲经济停滞迫使欧盟各国政府停止了对该行业的大额补助。没有了补贴，再加上进口自中国的低价太阳能产品的竞争，许多欧洲太阳能企业因此陷入破产。

分析师表示，由于预期欧盟将祭出限制，中国光伏面板生产商上半年加速对欧洲的销售脚步，出口已经达6.5GW。中国去年对欧盟的光伏面板销售金额达210亿欧元(279亿美元)。

目前尚不清楚欧盟对中国面板的年度配额限制是否涵盖上半年的出货，但在4-6月对欧洲出口大增、导致存扩增加约2GW之后，预料本季对欧出口将放缓。

**中国光伏发电扩容**

中国本月稍早表示，计划将太阳能发电能力在2015年达到35GW，藉以消化光伏面板产业庞大的产能，同时也降低对煤炭的依赖。光伏面板产业养活了数以万计的劳工，同时也背负着庞大的负债。

但Gu和其他分析师质疑，北京当局要如何才能扩大内需，因为该产业面临补助方面的不确定性，而各地区能源供应失衡，同时也缺乏基础建设来运用供应不甚稳定的再生能源。

Gu表示，随着中国太阳能产业的重组，100多家面板厂商中的一部分很可能要倒闭，成功存活下来的将多数是在美国上市、产品质量高且保修好的行业领军企业。

全球来看，过去五年来太阳能产业在降低成本方面已经取得长足进展，但仍然依赖高额补贴。分析师称，太阳能仍是一种低效能源且成本非常昂贵，安装35GW的发电装机容量将花费大约500亿美元，这还不包括太阳能发电企业与政府签订长期购电协议所需要的补贴。

“太阳能虽然有很好的发展前景，但成本必须进一步降低，”国家电网公司能源研究院副总经济师白建华表示。

“现在还不是大规模发展太阳能电力的时候。目前只适合适量的开发，并推动技术升级，”他近期对路透表示，并称这只是他个人看法。(完)