香港个股：北京控股向控股股东收购中国燃气22%股份，涉资82.2亿港元

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港7月30日 - 北京市政府背景的北京控股有限公司 周二公告称，向控股股东北控集团收购其所持的中国燃气 22.01%股份，总收购金额为82.22亿港元。
北京控股在联交所发布公告指出，收购价格为每股7.80港元，收购代价将以现金20亿港元以及发行1.13亿新股支付。
根据联交所上周资料，北控集团按平均每股9.004港元，购入318万股中国燃气股份，涉资约2,863万港元；该次增持后，持股比例由21.94%升至22.01%，继续落实最大股东地位。
中国燃气去年力抗中石化 与新奥能源 敌意收购时，北控集团不断在市场上增持中国燃气的股份，惟动机始终未明。其后中国燃气与中石化“和好”，并展开战略合作商谈。
北控集团为北京控股 的控股股东，后者亦从事城市燃气供应业务。摩根士丹利为此收购的财务顾问。
中国燃气周一收在8.83港元，过去一个月来升20.301%；北京控股收在55.35港元，过去一个月来跌7.203%。（完）
浏览中国燃气其他新闻,请点选
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选: (here) (记者 李珊珊; 审校)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。