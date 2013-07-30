港报社评：违例招牌拖延清拆屋署执法无计可施？--明报7月30日

香港街头有不少旧招牌，日久失修而险象环生，但由于找不到招牌持有人，使屋宇署执法有一定难度；不过，就算屋宇署确定有关招牌违例应该清拆，但是有人在临近清拆时，以招牌持有人「转换公司」，迫使屋宇署须从头处理清拆程序。

铜锣湾罗素街与波斯富街交界一幢旧楼，外墙有铁架搭建的大招牌，几乎横跨整条路面，但是在官司最后一刻，两度有「新公司」自称是「真正」的招牌持有人，使得官司推倒重来。

只需转换公司就可以拖延清拆，若有关人等继续转换公司，则这个招牌岂非变相毋须清拆？屋宇署必须设法处理。

据发展局去年估计，全港约有19万个违例招牌。竖立招牌者往往并非业主立案法团，他们搬走后，一般不会拆走招牌，部分招牌在原处逐步走向腐朽而成为危险招牌。但是铜锣湾这个大招牌有人「认头」，而屋宇署仍然束手无策，这种情况荒谬至极。

屋宇署在清拆工程之后，会向有关人等追回工程费用，屋宇署认为有必要覆核招牌的真正持有人是谁。这种情况暴露了屋宇署的执法漏洞，屋宇署应该修改法例，堵塞拖延空间。

政府将于今年9月对招牌引入监管制度，不过，竖立招牌毋须业主同意的规定，仍然不变。事实上，若招牌出事，造成人命伤亡，业主要负刑责，还有可能随时被民事索偿追讨数以百万元计赔偿。

旧楼业主就外墙被僭建招牌全无保障，有意见认为业主的最好选择是卖楼搬走，但现实上，业主搬走的建议不切实际，反而政府有责任就外墙招牌研议采取措施，加强保障业主的权利。