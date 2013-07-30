《日本经济焦点》6月工业生产降幅为逾两年来最大，但经济复苏势头不改

6月受薪者家庭支出较上年同期意外下滑0.4%，分析师预估中值为增长1.0%，表明民间消费的快速增长步伐可能在略微趋缓。

但中国经济的放缓、欧洲经济停滞、以及美联储最终缩减货币刺激可能给新兴经济体产生的冲击，都会影响到日本经济。(完) (编译 李爽/张若琪/白云/侯向明；; 审校 隋芬)