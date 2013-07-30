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货币新闻 | 2013年 7月 30日 星期二 10:12 BJT

芝加哥期市：玉米因低接买盘小涨，小麦受作物品质疑虑支撑走坚

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 652.75 1.25 +0.19% 866.17 30

CBOT玉米 475.50 2.25 +0.48% 757.76 15

CBOT大豆 1218.50 -1.50 -0.12% 1571.16 29

CBOT稻米 $15.86 $0.02 +0.09% $15.50 58

美国原油 $104.40 -$0.15 -0.14% $89.46 40

汇率

欧元/美元 $1.326 $0.097

美元/澳元 0.920 -0.135

附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 李爽/张若琪)
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