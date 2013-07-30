港报社评：迎接普选确立财政纪律--星岛日报7月30日

商人陈启宗在论坛掀起公共理财「应使则使」的话题，与财政司司长曾俊华唇枪舌剑至今两星期未休。其实，香港步向全面普选，政府如何顶着四方八面的「使钱」诉求，保持香港低税竞争力，应该是官商的共同议题。

陈启宗抛出「大罪人」论后，进一步阐述自己对曾俊华理财的不满，先把矛头指向曾俊华的一次性「派钱」措施，形容香港「正向西欧的超级社会主义道路直奔」，巨额盈余应用来打造香港成为医疗中心和高等教育中心。

陈启宗的「使钱」逻辑，是希望花钱在基建方面。无论陈启宗和曾俊华，在今次辩论中，都标榜「应使则使」，这原则广受社会主流意见认同；但是，对于何谓「应使」，就众说纷纭。

被陈启宗形容为「超级社会主义」的西欧社会，导致部分国家和城市债台高筑的主要原因，往往是在库房好日子作出的「长期承担」开支，结果面对财政危机。在应付开支日增的过程中，这些国家往往要加税，高税和高福利却又削弱竞争力和投资吸引力。

香港缺乏天然资源，面积细小，取得今天的经济成就，简单税制和低税率是一大功臣。不少商界中人忧虑，推行普选会否导致政府开支不断膨胀，到时要加税应付，为了避免加薪俸税引起的政治反弹，企业利得税成为开刀对象。

欧美推行普选的国家和城市，有民粹主义导致朝野皆穷的失败例子，也有财政仍然稳健，民众生活水平提高，不断吸引资金来投的成功案例。这些实践经验，都值得香港在步向普选时多作研究参考，及早建立应使则使、应悭得悭的财政纪律。