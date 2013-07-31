台湾数据：第二季经济成长率初估年增2.27%，优于预期

全球航运：波罗的海乾散货运价指数触及逾两年新高
整体乾散货运价指数收高5点，报1,338点，为2014年11月11日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透台北7月31日 - 台湾主计总处周三公布，今年第二季国内生产总值(GDP)概估为年增2.27%，优于市场预期的年增2.16%。因出口表现优于预期与民间消费缓步回温。
根据路透此前访查12家金融机构，分析师认为第二季台湾经济成长率料为2.16%，较首季的1.67%回升。
主计总处先前表示，往后每年1、4、7和10月底公布的GDP年增率概估值时，将不会一并公布当年预估的经济成长率，将待约半至一个月后的统计值完成时再行预测。(完)
欲浏览相关细节请点选(here) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
整体乾散货运价指数收高5点，报1,338点，为2014年11月11日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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