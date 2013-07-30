券商观点：中国再审地方债务将用一个半月完成，旨在摸底评估--招商证券

路透北京7月30日 - 中国政府日前决定再审地方政府债务可谓是“一石激起千层浪”。中国招商证券认为，市场可能忽视了本次审计的积极因素并夸大了负面影响，该券商预计审计会在一个半月完成，且审计结果不会远高于市场预期，目的旨在进行摸底和评估，而不是严打和清算，意在为化解政府债务风险摸清情况。

“审计的目的是摸清家底...本次审计预计一个半月完成（不同于市场认为的一个季度），8月1日开始，9月中旬结束，为即将到来的整体改革措施提供决策依据，”招商证券在最新研究报告中如是称。

该券商估算目前地方政府性债务规模在15万亿元人民币左右，而且本次审计结果不会远高于市场预期，因为审计署2010年已经重点审计省、市、县地方政府债务，本次审计只是向下延伸至乡级，而乡级政府的举债能力有限，中央政府债务数据公开透明度较高。

“在政府不断加强政策监管以及规范融资平台公司的指引下，近两年地方债务增速有限、增量可控，”招商证券称。

中国审计署2011曾年对全国省、市、县三级地方政府负有偿还责任、担保责任和救助责任的债务进行了审计，公布2010年底为10.7万亿元人民币；之后又于今年6月10日发布了对36个地方政府本级政府性债务审计结果公告，截至2012年底，抽查的36个地方政府本级政府性债务余额超过3.8万亿元人民币，较2010年底的3.4万亿增长近13%。

但外界质疑声从未平息，“宁信其大不信其小”，屡屡使其成为外界看空中国经济的重要理由。审计署网站周日发布一则简短信息称，“近日，根据国务院要求，审计署将组织全国审计机关对政府性债务进行审计，”此外再无更多细节透露。受此消息影响，中国股市沪综指 周一收盘下挫1.7%，金融地产股领跌。

招商证券指出，由于本次审计是否会配合暂停地方政府融资的政策还不明确，目前对市场情绪的影响负面；其认为目前投资者普遍担心两个问题：一是地方政府融资是否会因此暂停从而影响地方政府主导的投资从而进一步影响未来整体经济增长速度；二是担心审计导致更多地方政府债务问题爆发危及金融稳定。