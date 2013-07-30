港报财经评论：美国金融瘦身行动陆续来--信报7月30日

美国金融瘦身行动陆续来 /习广思

贝南奇本周再出场，只不过，市场由期望变失望，再到无望可失，相信他会继续发放退市不等于加息的讯息。股市、债市早已对退市平服了情绪，先恐惧后冷静。美股消化了对退市的恐惧，即使贝南奇在听证会上再安抚市场，股市亦无动于中，反映贝南奇在市场沟通上已做了他所能够做的事情。其次，经济师、投资者不再担心退市收水，即使联储局减慢买债步伐，经近年大量泵水后，金融机构已有足够的资金。中港股市方面，资金继续炒作小型股，外人难以进入。中国底线论炒作结束，但地方债审查又引起忧虑，大市在期指结算前夕，继续呆滞。恒指昨天冲不破22,000点，收报21,850点，下跌118点，成交额只有421亿港元，沽空比率抽升至15%。成交低迷，空军不散，港股短期难见突破。自6月至今，港股主板发盈喜的公司有54间，发盈警的公司多达128间。尽管企业发盈警情况不像去年般恐慌，但亦不见得乐观，中国第二季经济增长放缓，对许多公司来说，盈利复苏未见曙光。

分析员对盈利预期倾向保守，但由于去年基数低，部分中资公司中期盈利或见改善，反而公司最大的考验是，能否在销售放缓的情况下，改善毛利水平。四大类中资股包括银行、保险、资源及电讯，盈利前景均未见乐观，中资股要获得重新估值，并不容易。证监会第一次引用条例，主动向法庭申请中金再生 清盘，证据显示公司自上市起已夸大财务表现。中资股的最大风险来自政策，公司背景亦不能忽视。国企有中国内地政府照顾，效率有时却十分低，管理层作风也令投资者吃不消，毕竟在大部分国企心目中，服务的主要是最大股东──国家。民企曾经被视为明日之星的发掘地，但近年民企风暴吓怕了很多投资者。国企风险难以估计，民企老板的管治质素更是难以评估。

星级分析员Meredith Whitney像沽神保尔森，因判断次按而声名大噪，但因过分自信押错注，成为市场笑柄。早前Whitney估计美国州政府债券违约潮没有发生，保尔森则因押注黄金失败而回。当这些财经名人成功时，毋须捧其上天，到他们声名狼藉时，亦毋须视之不见，他们的分析仍可用作参考。Whitney年初指出，华尔街气氛是她多年来所见最惨淡，银行裁员削减业务陆续有来，后来她急转口风，称看好美国金融股，盈利将有增长。

圆汇有力回复强势 /苏子

美元兑日圆自去年11月开始的单边升市于今年5月19日触及103.73高位后便正式见顶回落，但当时美国10年期债息却继续屡创新高。基于美元兑日圆及美国10年期债息向来有正比关系，故不少看淡日圆的投资者在美元兑日圆触及上述103.73高位后，仍未意识到这已是重要的中期顶部高位阻力所在。到了美元兑日圆及美国10年期债息确认打破了惯常的正比关系，美元兑日圆更于6月6日跌破97.8的关键支持区后，成功触发当时市场上的庞大止蚀沽盘入市，拖累汇价迅即暴挫至95.88低位，并令大量走避不及的日圆看淡的投资者因此元气大伤，以及开始对日圆汇价的单边市下跌走势起了戒心。美元兑日圆自103.73高位暴挫至6月13日的93.77低位才出现V形反弹，到7月8日已经回升至101.55高位，留意此高位刚好与暴挫幅度的76.4%反弹目标的101.34关键阻力相若。本来早前日本的利好选举结果应可令美元兑日圆成功突破此关键阻力，随后有望再次挑战上半年的高位，但可惜却只能触及101.05高位便乏力再升，走势与市场的看好情绪完全背驰，到此已几可肯定随后美元兑日圆的走势已有极高机会结束自93.77低位开始的超卖反弹浪，后市将随时会重拾中期弱势。

昨天亚洲市美元兑日圆已见持续保持在100天SMA、7月11日的98.21低位及上周的97.93低位以下波动，但昨晚可以低收，技术上看非常不利美元兑日圆的短期走势，进一步加强汇价结束超卖反弹浪的可能。昨天亚洲市美元兑日圆所造的97.6低位与汇价近期反弹幅度的50%调整目标的97.66关键支持相若，若昨晚可以显着跌破此支持收市，预料将进一步下试61.8%及76.4%调整目标支持。短线而言，美元兑日圆要返回98.85阻力以上收市才可减低重拾中期弱势的机会。

美元兑日圆若如预期般继续破关而下，预料欧罗兑日圆亦会受到拖累而增加下破20天保历加通道的128.65底部支持，以及7月10日的127.92低位支持并继续寻底的可能性。在日圆转强下，目前候高建立欧罗兑日圆短仓有较高赢面