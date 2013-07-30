中国公开市场：七天期逆回购中标利率为4.40%,上次为3.35%--业内人士

路透上海7月30日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场七天期逆回购中标利率为4.40%,上次七天期逆回购操作为1月31日进行的，中标利率为3.35%。

此前央行已连续五周空窗操作；据路透计算，本周公开市场将有850亿元央票到期，无正回购到期。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行。

而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完)

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