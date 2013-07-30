新债招标：中国国开行一、三、五年期固息增发债利率接近预期--业内人士

路透上海7月30日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标增发的一年期固息债中标收益率为4.2078%，接近市场预测均值4.23%。

该行同时招标增发的三年期固息债加权中标收益率为4.2241%，五年期加权中标收益率为4.2910%，亦贴近此前4.23%和4.30%的预测均值。

具体招标结果如下：

一年 三年 五年

中标收益率 4.2078% 4.2241% 4.2910%

预测均值 4.23% 4.22% 4.30%

边际中标收益率 -- 4.2588% 4.3316%

投标倍数 2.71 2.82 3.15

稍后国开行七年和10年期固息增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对后两期债的利率预测均值分别为4.35%和4.37%。

上述增发债的具体条款如下：

第27-31期增发债

---------------------------------------------------

发行总量 至多300亿元，每个品种上限60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 7月30日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式

3/5/7年：多重价格(美国式)招标方式

缴款日/起息日 8月2日/7月18日

分销期 7月31日-8月2日

上市日 一年：8月6日；

三年、五年、七年和10年：8月8日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------

国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。