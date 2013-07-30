新债招标：中国国开行一、三、五年期固息增发债利率接近预期--业内人士

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海7月30日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标增发的一年期固息债中标收益率为4.2078%，接近市场预测均值4.23%。
该行同时招标增发的三年期固息债加权中标收益率为4.2241%，五年期加权中标收益率为4.2910%，亦贴近此前4.23%和4.30%的预测均值。
具体招标结果如下：
一年 三年 五年
中标收益率 4.2078% 4.2241% 4.2910%
预测均值 4.23% 4.22% 4.30%
边际中标收益率 -- 4.2588% 4.3316%
投标倍数 2.71 2.82 3.15
稍后国开行七年和10年期固息增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对后两期债的利率预测均值分别为4.35%和4.37%。
上述增发债的具体条款如下：
第27-31期增发债
---------------------------------------------------
发行总量 至多300亿元，每个品种上限60亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
招标时间 7月30日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式
3/5/7年：多重价格(美国式)招标方式
缴款日/起息日 8月2日/7月18日
分销期 7月31日-8月2日
上市日 一年：8月6日；
三年、五年、七年和10年：8月8日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------
国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。
2012年起，国开行开始尝试这种五债同发，被市场戏称为“福娃债”的固息金融债。单个品种增发上限一般在40亿-70亿元间。(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。