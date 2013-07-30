港报财经评论：蓝筹地产股，难有大作为--经济日报7月30日

蓝筹地产股，难有大作为 /林瑞芬 再融资及中国审查政府性债务，A股闻声脚软；国指受拖累跌1.17%至9,641收市；恒指正如上周言未能冲22,000，结算日再难有机会高飞，昨收报21,850，跌0.54%；大市成交额只有421亿港元。早前被质疑的中金再生 ，突遭证监会申请清盘。西京投资主席刘央是中金再生第二大股东，受伤非轻。中国概念股惯常出事，大户、散户都可能随时中招。还以为投资红筹、国企不受伤，但华润电力 也有被举报事件当前，所以股场上，永远不可能有绝对保证无风险。 今日期指结算，料于21,500上，受阻于22,000。结算后大市表现，主要看三点：美联储的会议声明、中国内地同业拆息率及蓝筹/国企的业绩表现。预算美联储的声明也没太大的惊喜，除非讲明几时已届减买债时间表，不然对国际金融市场的震撼有限。大家心知肚明，美国要有好成熟的条件，方能加快退市，现况条件尚不十分成熟。 隔夜至6个月SHIBOR昨报全线上扬，其中一个月拆息已冲至近5.988厘，息息相关！光大证券估计，今年下半年到期的中国地方政府融资工具约有1,270亿元人民币，几乎等于上半年的两倍，规模为2000年以来最高。下半年市场资金面紧张或许是大概事，此际审计署公布组织政府债务审计，摸底地方债，则以防风险为主，摸底为下一步经济转型作准备部署，相信不是要戳破地方债泡沫。逾十万亿元人民币的地方债，无疑是中国的系统性风险，但是否一定会爆发到不可收拾，无人算准，固然寄望新领导层可靠智慧化解。无寄望的，会如一些外资的悲观预言，经济恐有急速跌危机，如巴克莱称据彭博社报道，巴克莱分析师Sudakshina Unnikrishnan和Jian Chang在7月5日的一份报告中提到，中国工业产出增长放缓，且企业和地方政府债券堆积所带来的金融风险上升，这些均对中国经济构成风险。未来三年内中国季度经济增速短暂触及3%的可能性正在增加。野村预计，到2014年底，中国经济增速有三分之一的概率大幅放缓至5%以下。外资对中国经济增速下降的底线，确与官方的底线差一大截，投资者不可尽信，但也不能心中无底。内银股还在修炼内功，中国推动利率市场化让厚利的内银股回馈经济，内银亦要肩负修补地方债黑洞之责，未来两年走势都是只有波幅无真升幅。