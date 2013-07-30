港报财经评论：蓝筹地产股，难有大作为--经济日报7月30日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
蓝筹地产股，难有大作为 /林瑞芬 再融资及中国审查政府性债务，A股闻声脚软；国指受拖累跌1.17%至9,641收市；恒指正如上周言未能冲22,000，结算日再难有机会高飞，昨收报21,850，跌0.54%；大市成交额只有421亿港元。早前被质疑的中金再生 ，突遭证监会申请清盘。西京投资主席刘央是中金再生第二大股东，受伤非轻。中国概念股惯常出事，大户、散户都可能随时中招。还以为投资红筹、国企不受伤，但华润电力 也有被举报事件当前，所以股场上，永远不可能有绝对保证无风险。 今日期指结算，料于21,500上，受阻于22,000。结算后大市表现，主要看三点：美联储的会议声明、中国内地同业拆息率及蓝筹/国企的业绩表现。预算美联储的声明也没太大的惊喜，除非讲明几时已届减买债时间表，不然对国际金融市场的震撼有限。大家心知肚明，美国要有好成熟的条件，方能加快退市，现况条件尚不十分成熟。 隔夜至6个月SHIBOR昨报全线上扬，其中一个月拆息已冲至近5.988厘，息息相关！光大证券估计，今年下半年到期的中国地方政府融资工具约有1,270亿元人民币，几乎等于上半年的两倍，规模为2000年以来最高。下半年市场资金面紧张或许是大概事，此际审计署公布组织政府债务审计，摸底地方债，则以防风险为主，摸底为下一步经济转型作准备部署，相信不是要戳破地方债泡沫。逾十万亿元人民币的地方债，无疑是中国的系统性风险，但是否一定会爆发到不可收拾，无人算准，固然寄望新领导层可靠智慧化解。无寄望的，会如一些外资的悲观预言，经济恐有急速跌危机，如巴克莱称据彭博社报道，巴克莱分析师Sudakshina Unnikrishnan和Jian Chang在7月5日的一份报告中提到，中国工业产出增长放缓，且企业和地方政府债券堆积所带来的金融风险上升，这些均对中国经济构成风险。未来三年内中国季度经济增速短暂触及3%的可能性正在增加。野村预计，到2014年底，中国经济增速有三分之一的概率大幅放缓至5%以下。外资对中国经济增速下降的底线，确与官方的底线差一大截，投资者不可尽信，但也不能心中无底。内银股还在修炼内功，中国推动利率市场化让厚利的内银股回馈经济，内银亦要肩负修补地方债黑洞之责，未来两年走势都是只有波幅无真升幅。
探地方债黑洞，内银股现阴霾 /余少文
上证综合指数再跌穿2,000点，国企指数亦跌，尤其中国再审计地方债，冀为地方债这黑洞摸底。由于内银股持有大量地方债，料地方债问题会困扰内银股一段时间。国企指数昨跌114点或1.2%，收9,641点，成交额降至95亿港元，红筹指数跌46点或1.1%，收4,092点，成交额37亿港元。国指成交虽少，但沽空额逾23亿港元，占国指成交额高达24.6%，是2009年中统计以来最大。建设银行 和工商银行 沽空额分别为6亿和3亿港元，除了占各自成交额比重47%和29%外，合计沽空额亦占国企沽空额约39%，加上中国银行 、安徽海螺 、中国神华 、中国建材 等沽空额，六只H股占国指成交额比重高达61%，显示H股沽压增加外，也反映内银以及建材类股短期会无运行。
大市虽然急跌，惟指数只要守9,600点，即早前密集区9,400点至9,600点顶部，上试10,000点仍未绝望。只是大市权重的内银股要面对阴霾天气，股价在未来三个月可能出现震荡走势，即使内银股愈跌愈吸引，面对可能出现的震荡，隔岸观火为妙。内银股的阴霾是审计署将组织全国审计机关对政府性债务进行审计，即中国开展全国性的地方债调查，当中不少涉及理财产品的影子银行，故对中国内地金融机构会造成一定影响。当然，有指今次调查目的是为地方债摸底，以便部署解决这问题的政策。银河证券报告根据2010年和2013年审计署债务统计，估算截至2013年6月地方债、城投债和地方政府融资平台共有债务约13.48万亿元人民币，但地方政府其他债务，包括政府、单位等负有担保债任和其他连带责任等债务约有6.98万亿元人民币，这些债务由今年起陆续到期，至2019年每年都有超过1.3万亿元人民币左右债务到期。
中金公司则估计截至今年首季，地方政府融资平台贷款约9.59万亿元人民币，债券融资约2.37万亿元人民币，基础产业信托规模2.11万亿元人民币、财政部代发地方政府债券约6,500亿元人民币，地方债料合计14.7万亿元人民币；尚未计算一些地方政府通过融资租赁、售后回租、垫资施工和违规集资等方式变相的举债融资。地方债的底有多深，没有人知道，中金报告指上市的九行的融资平台贷款余额截至去年底，合计2.4万亿元人民币，占九行合计贷款额比重约6.5%。融资平台贷款余额最多是工行、建行、中行和农业银行 ，占银行的贷款额比重由5.5%至7.2%不等，相反贷款额小的民生银行 和重庆农村银行 ，相关贷款占总贷款比重超过10%，民行和重庆行所受的影响会最大。
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。