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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 09:51 BJT

澳洲经济指标总览--7月30日

经济指标                   时段      最新值       前月(季)值    下次公布时间
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)                                     8月6日
 商品及服务收支(亿澳元)                     5月       顺差6.7       顺差1.71          
     出口(较前月)                                         +4%          -1.0%          
     进口(较前月)                                         +2%          +1.0%          
                                                                                      
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                                               8月5日
     (较前月)                               5月         +0.1%          -0.1%          
                                                                                      
 就业市场(经季节调整)                                                              8月8日
 就业人口(较前月变动,万人)                  6月         +1.03          -0.07          
 全职就业人口(较前月变动,万人)                          -0.44          -0.68          
 失业率                                                  5.7%           5.6%          
 就业参与率                                             65.3%          65.2%          
                                                                                      
 消费者物价指数(CPI)                                                              10月23日
 总体CPI(较前季)                          第二季        +0.4%          +0.4%          
     (较上年同期)                                       +2.4%          +2.5%          
 澳洲央行截尾均值(较前季)                               +0.5%          +0.4%          
     (较上年同期)                                       +2.2%          +2.3%          
 澳洲央行加权中值(较前季)                               +0.7%          +0.5%          
     (较上年同期)                                       +2.6%          +2.5%          
                                                                                      
 国际贸易价格指数                                                                  8月1日
 进口物价(较前季)                         第一季         持平          +0.3%          
 出口物价(较前季)                                       +2.8%          -2.4%          
                                                                                      
 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元)                                                 9月3日
 经常帐收支                               第一季    赤字85.10     赤字147.59          
 商品与服务贸易收支                                  顺差3.67      逆差52.11          
                                                                                      
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                                              9月4日
     (较前季)                             第一季        +0.6%          +0.6%  
     (较上年同期)                                       +2.5%          +3.1%  
 (完)
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