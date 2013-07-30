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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 10:14 BJT

中国排除近期举行中日峰会可能性--媒体

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海7月30日 - 《中国日报》周二引述未具名中国官员的话称，中国排除近期举行中日首脑峰会的可能性。此前日本方面提议举行峰会，以化解两国领土争议。

日本外务省外务次官斋木昭隆目前正在中国访问。

斋木昭隆此次访问中国，是日本首相安倍晋三试图改善两国关系的最新举动。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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