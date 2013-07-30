中国能源：中石油集团上半年海外油气权益产量同比增长6.5%--公司网站

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京7月30日 - 中国石油天然气集团称，截至今年6月底，中国石油海外油气业务实现油气权益产量当量2,694万吨，同比增长6.5%，顺利完成上半年生产经营任务，为海外油气业务完成“十二五”规划和实现“半壁江山”目标奠定了坚实基础。
中石油网站上的新闻稿指出，同期，海外油气业务实现作业产量当量5,466万吨，同比增长8.2%。
中国是全球第二大石油消费国。面对日益复杂的国际政治经济环境，上半年中石油海外勘探开发把握稳中求进的总原则，其在南苏丹的油气生产逆境中持续增长，哈萨克斯坦的油气生产超产，伊拉克公司继续保持高产，拉美公司上半年更是超产原油56万吨。
新闻稿并称，今年上半年尼罗河公司实现复产，已成功提取首船伙伴原油，为海外油气生产运行注入新活力。
新项目开发是今年海外油气业务的一大亮点，也是保证海外油气业务持续发展的重中之重。上半年，在莫桑比克、澳大利亚、印度尼西亚、阿联酋、哈萨克斯坦及塔吉克斯坦等国家陆续完成签约和交割项目八个，为建设“半壁江山”及实现“60%目标”奠定坚实的发展基础。
其中，获得意大利埃尼集团莫桑比克海上4区块20%的权益，实现了东非天然气业务的战略突破；成功收购康菲公司西澳大利亚海陆项目部分权益，为持续拓展西澳海上LNG业务、学习把握前沿领域技术提供了支撑；与厄瓜多尔国家石油公司正式签署太平洋一体化项目合作框架协议。
中石油集团为中国石油 的母公司。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。