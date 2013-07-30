中国能源：中石油集团上半年海外油气权益产量同比增长6.5%--公司网站

路透北京7月30日 - 中国石油天然气集团称，截至今年6月底，中国石油海外油气业务实现油气权益产量当量2,694万吨，同比增长6.5%，顺利完成上半年生产经营任务，为海外油气业务完成“十二五”规划和实现“半壁江山”目标奠定了坚实基础。

中石油网站上的新闻稿指出，同期，海外油气业务实现作业产量当量5,466万吨，同比增长8.2%。

中国是全球第二大石油消费国。面对日益复杂的国际政治经济环境，上半年中石油海外勘探开发把握稳中求进的总原则，其在南苏丹的油气生产逆境中持续增长，哈萨克斯坦的油气生产超产，伊拉克公司继续保持高产，拉美公司上半年更是超产原油56万吨。

新闻稿并称，今年上半年尼罗河公司实现复产，已成功提取首船伙伴原油，为海外油气生产运行注入新活力。

新项目开发是今年海外油气业务的一大亮点，也是保证海外油气业务持续发展的重中之重。上半年，在莫桑比克、澳大利亚、印度尼西亚、阿联酋、哈萨克斯坦及塔吉克斯坦等国家陆续完成签约和交割项目八个，为建设“半壁江山”及实现“60%目标”奠定坚实的发展基础。

其中，获得意大利埃尼集团莫桑比克海上4区块20%的权益，实现了东非天然气业务的战略突破；成功收购康菲公司西澳大利亚海陆项目部分权益，为持续拓展西澳海上LNG业务、学习把握前沿领域技术提供了支撑；与厄瓜多尔国家石油公司正式签署太平洋一体化项目合作框架协议。

中石油集团为中国石油 的母公司。（完）