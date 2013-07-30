台湾汇市：台币早盘区间交投，市场观望建仓保守

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北7月30日 - 台币兑美元 周二早盘在上日区间内交投，欠缺明显方向。由于本周将有美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议等重要事件，市场观望气氛偏浓，交易员建仓保守，与区域亚币同样囿于区间。
汇市交易人士指出，今日早盘仍见部分外资银行的美元买盘，但料台积电 大笔现金股利汇出已近尾声，加上出口商在29.950附近抛汇提供台币支撑，价位在大区间内交投平稳，静待美联储的利率决策及声明。
交易员预估，今日台币料在29.920-29.970间波动，有机会随韩元 及人民币 于区间偏弱表现。
不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.920-29.950，上日在29.910-29.935，收盘价为29.960。
无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点在平盘附近游走，该天期报价 目前暂在29.928/29.948。
本地时间10:04时，台北外汇中心 台币兑美元升1.9分报29.941。
交易员观察市场最新动态：
* 台币仍受企业现金股利汇出影响，但出口商抛汇平抑价格
* 多数非美货币在美联储会议前于区间交投，台币亦同一步调
* 外资持续买超台股 ，累积汇入力道同为观察指标之一
* 人民币中间价走低，台币在内的亚币也在区间内偏弱
* 汇市开盘55分钟成交量约1.42亿美元，与上日同时段大致相去不远
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.920-29.970
最新相关报导链接：
* 东京汇市：美元在联储会议前走势低迷，澳元亦承压
* 综述：美国6月成屋待完成销售指数下滑，抵押贷款利率上升或为主因
* 日本经济焦点：6月工业生产降幅为逾两年来最大，但经济复苏势头不改
* 欧洲金融：欧洲央行即将发布紧急流动性援助法规--报载
* 综述：台湾金管会主委换人，行政院期许金融变革步伐加快 (完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。