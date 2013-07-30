台湾汇市：台币早盘区间交投，市场观望建仓保守

路透台北7月30日 - 台币兑美元 周二早盘在上日区间内交投，欠缺明显方向。由于本周将有美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议等重要事件，市场观望气氛偏浓，交易员建仓保守，与区域亚币同样囿于区间。

汇市交易人士指出，今日早盘仍见部分外资银行的美元买盘，但料台积电 大笔现金股利汇出已近尾声，加上出口商在29.950附近抛汇提供台币支撑，价位在大区间内交投平稳，静待美联储的利率决策及声明。

交易员预估，今日台币料在29.920-29.970间波动，有机会随韩元 及人民币 于区间偏弱表现。

不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.920-29.950，上日在29.910-29.935，收盘价为29.960。

无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点在平盘附近游走，该天期报价 目前暂在29.928/29.948。

本地时间10:04时，台北外汇中心 台币兑美元升1.9分报29.941。

交易员观察市场最新动态：

* 台币仍受企业现金股利汇出影响，但出口商抛汇平抑价格

* 多数非美货币在美联储会议前于区间交投，台币亦同一步调

* 外资持续买超台股 ，累积汇入力道同为观察指标之一

* 人民币中间价走低，台币在内的亚币也在区间内偏弱

* 汇市开盘55分钟成交量约1.42亿美元，与上日同时段大致相去不远

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.920-29.970

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