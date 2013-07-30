企业结盟：大众汽车与铃木汽车恢复结盟谈判--消息人士

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透法兰克福7月29日 - 两名熟知内情消息人士周一表示，德国大众(福斯)汽车 及日本铃木汽车 已经恢复谈判，以解决双方合作协议的相关争端。
一名消息人士向路透表示，“已经举行了董事层级的会谈。”这个迹象显示，两家车厂间的关系可能正在解冻。
两家业者两年前试图结盟，但因为存在歧见导致谈判停摆。
该名消息人士进一步表示，两家公司如今见到继续合作的可能性，能否完全解决争端仍有待观察。
大众和铃木皆拒绝置评。
大众汽车2009年1月时支付17亿欧元(23亿美元)取得铃木汽车20%股权，此举原本应该让大众在逐渐扩张的印度市场取得强而有力的地位，而铃木则是可以取得省油技术。
但这起结盟案在2011年9月急转直下，当时大众指摘铃木决定向意大利菲亚特(Fiat/飞雅特) 采购柴油发动机(引擎)的举动违反协议。
铃木则是要求回购大众持股，但大众加以拒绝，导致此事进入仲裁程序。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。