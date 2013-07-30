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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 10:18 BJT

台湾股市：金融股带动大盘上涨，投资人寄望内阁改组有新气象

路透台北7月30日 - 台湾股市周二盘中上涨0.5%，由国泰金控 等金融股带动，因投资人寄望金管会主委换人之后政策作风将更开放而利于银行业。

周一内阁变动名单中，由原财政部次长曾铭宗接任金管会主委。外界认为曾铭宗较前主委陈裕璋更开放。

0200 GMT，台股加权股价指数 上涨至8,135.39点，金融保险类股 上涨1%。

国泰金、中信金 分别上涨1.9%和0.5%。

宏达电 持平，近期跌势暂缓。宏达电将在今日稍晚公布第三季财测。(完)
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