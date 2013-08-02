《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(7月29日-8月2日)中国重要财经新闻： **经济/政策** --中共中央政治局召开会议称，下半年中国经济仍将保持总体平稳发展态势，在政策上将坚持宏观经济政策连续性、稳定性，提高针对性、协调性，根据经济形势变化，适时适度进行预调和微调。

--中国近期出台的一系列“稳增长”举措成功稳住市场预期，带动7月官方制造业PMI逆季节小幅回升。未来政府预计将继续坚持调结构方向，只是投资仍会发挥托稳经济的关键作用，在政策微调支持下宏观经济料保持缓中趋稳，硬着陆风险降低。

--通胀温和是中国推进改革的重要前提条件。中国国家发改委表示，下半年将坚持保持价格总水平基本稳定不放松，管理好通胀预期，确保实现全年预期调控目标。

--中国商务部部长高虎城在接受新华社采访时称，正会同有关部门研究出台进一步搞活流通、促进消费的具体措施，且将会进一步落实贸易便利化的措施。

--中国正在加快推进政府职能转变。国务院召开常务会议研究推进政府向社会购买公共服务，并表示要加强城市基础设施建设，包括地铁、轻轨和市政地下管网等。

--中国国家发展和改革委员会主任徐绍史表示，稳健的货币政策方面，要保持流动性适度充裕，盘活存量，优化增量，一手抓风险防范，一手抓促进发展，加大金融支持实体经济的力度，把钱用在刀刃上。

--世界银行前首席经济学家林毅夫称，中国政府有能力将经济增速保持在7.5%-8%的区间；若要实现十八大提出的两个经济增长目标，2020年前的年均经济增速则不能低于7.3%。

--中国证券报报导引述权威渠道消息，发改委、工信部会同有关部门正在研究化解产能过剩的工作，化解产能过剩矛盾总体方案目前已经成稿，方案重点将解决钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和造船五大行业的产能过剩问题。

--中国社会科学院发布2013年城市蓝皮书称，考虑到城镇化战略转型，到2020年中国城镇化率料达60%左右。而估算结果表明，到2020年前和2030年前全国需要市民化的农业转移人口总量将分别达到3.0亿和3.9亿。 ========================================================================== **金融/证券/保险**

--中国银行业监督管理委员会主席尚福林称，截至6月末，地方政府融资平台贷款余额9.7万亿元人民币，同比增速低于各项贷款平均增速9个百分点，同期商业银行不良贷款率为0.96%。

--中国二季度国际收支经常项目保持较大顺差，但资本和金融项目从一季度近千亿美元的顺差转为逆差。市场人士指出，主因受到资本流出和外管局20号文增持美元头寸要求的持续影响。

--中国中央汇金公司公布2012年度审计报告及财务报告显示，该公司去年净利润达到3,983.96亿元人民币，同比增加609.17亿元，增幅为18%。其中，投资收益是汇金利润的主要来源。

--香港人民币资金池6月出现九个月来首见下降，市场人士指出，主要是因为境内6月流动性吃紧，吸引不少境外资金回流境内所致。

--两位市场知情人士向路透表示，中国支付系统有望于今年10月初升级至新一代。新系统最大特色在于将支持“一点接入，一点清算”。业内人士分析，新支付清算系统的上线，有助于提高资金清算效率，减少资金在途对市场流动性的扰动，进而减小资金利率波幅。

--中国人民银行调查统计司司长盛松成日前撰文称，房价并不决定于货币供应量，而决定于房地产供求关系。中国央行货币政策的主要目标之一是物价总水平的基本稳定，而不是任何一种特定商品价格的稳定。

--中国银行业协会发布的《中国银行业发展报告（2012-2013）报告》称，今年银行业仍面临复杂多变的经营环境，审慎监管持续加强，预计全年盈利增速继续放缓，上市银行净利润增速可能降至8%左右。报告建议，商业银行未来加速转型，包括调整资产负债结构、大力发展中间业务、着力提升定价管理等。

--中国央行公开市场意外重启逆回购操作，银行间市场主要回购加权利率 止升回落。交易员指出，央行此举对稳定机构信心意义重大，但因操作量尚小，对实质改善流动性状况帮助有限。

--中国最大寿险公司--中国人寿 称，预计今年上半年净利同比增长50%以上，略好于市场预，主要受投资带动。 --按市值计中国第四大银行--中国银行 发布董事会公告称，同意授权高级管理层在境内外市场发行不超过600亿元人民币或等值外币减记型合格二级资本工具。

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--中国钢铁工业协会表示，受到钢价持续下滑的拖累，主要钢铁企业在6月出现年内首次整体亏损，而在产量居高不下的情况下，下半年市场供大于求的情况仍难以改善。

--中国指数研究院公布数据显示，7月百城新建住宅均价连续14个月环比上升，环比和同比涨幅均扩大，下半年预计在需求的支撑下，住宅市场量价仍在上行通道。

--深陷产能过剩及各种贸易争端问题的中国光伏业有望迎来另一利好；中国证券报报导称，从权威渠道获悉，有关部门近期将明确光伏电站项目增值税即征即退50%的优惠政策，此举有望增加光伏电站运营利润，并对下游的设备销售产生带动作用。

--中国河北省冶金行业协会称，7月该省钢铁行业PMI为49.9%，环比增长6.5个百分点，虽然连续六个月低于荣枯线下方，但仍创出六个月来最高水平，显示河北省钢铁行业较前期略有好转。

--继焦煤之后，中国期货市场即将迎来年内第二个新品种。上海期货交易所宣布，将于8月1日启动沥青期货的模拟交易。

--中国石油天然气集团称，截至今年6月底，中国石油海外油气业务实现油气权益产量当量2,694万吨，同比增长6.5%，顺利完成上半年生产经营任务，为海外油气业务完成“十二五”规划和实现“半壁江山”目标奠定了坚实基础。