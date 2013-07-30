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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 10:26 BJT

澳新汇市：澳元及新西兰元难以向上走高，观望澳洲央行总裁谈话

由于市场上澳元空仓庞大，交易商表示，澳元需升破0.9350美元，才能令空方感到不安。支撑位料在0.9130。

澳洲央行总裁史蒂文斯预计0305GMT发表讲话，投资者将从中找寻他对利率看法的线索。澳洲央行将于下周召开政策会议。

在中国出现进一步疲弱迹象后，市场目前预期澳洲央行8月6日会议有五分之四的机率会降息。

新西兰元兑美元 最新报0.8024，受阻于技术图表上的强大阻力。分析师称在近期大幅上涨后，到了该作一些盘整的时候了。

新西兰元短线支撑在0.8010美元，首道阻力在0.8065。(完)

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