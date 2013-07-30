澳新汇市：澳元及新西兰元难以向上走高，观望澳洲央行总裁谈话

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
由于市场上澳元空仓庞大，交易商表示，澳元需升破0.9350美元，才能令空方感到不安。支撑位料在0.9130。
澳洲央行总裁史蒂文斯预计0305GMT发表讲话，投资者将从中找寻他对利率看法的线索。澳洲央行将于下周召开政策会议。
在中国出现进一步疲弱迹象后，市场目前预期澳洲央行8月6日会议有五分之四的机率会降息。
新西兰元兑美元 最新报0.8024，受阻于技术图表上的强大阻力。分析师称在近期大幅上涨后，到了该作一些盘整的时候了。
新西兰元短线支撑在0.8010美元，首道阻力在0.8065。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。