澳新汇市：澳元及新西兰元难以向上走高，观望澳洲央行总裁谈话

澳洲央行总裁史蒂文斯预计0305GMT发表讲话，投资者将从中找寻他对利率看法的线索。澳洲央行将于下周召开政策会议。

在中国出现进一步疲弱迹象后，市场目前预期澳洲央行8月6日会议有五分之四的机率会降息。

新西兰元兑美元 最新报0.8024，受阻于技术图表上的强大阻力。分析师称在近期大幅上涨后，到了该作一些盘整的时候了。