重发-中国经济：增速有能力保持在7.5%-8%区间，7.3%应是底线--专家

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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路透北京7月30日 - 世界银行前首席经济学家林毅夫周一称，中国政府有能力将经济增速保持在7.5%-8%的区间；若要实现十八大提出的两个经济增长目标，2020年前的年均经济增速则不能低于7.3%。
去年的中共十八大提出，到2020年时国内生产总值(GDP)和城乡居民人均收入都要翻一番。林毅夫在外交部组织的一个记者吹风会上表示，如果中国政府继续深化市场化改革、完善市场体系，并在经济增速下降时采取逆周期干预措施稳增长，对实现这两个目标都抱有信心。
“在我看来，余下的七年时间里，7.3%是中国经济增速的底线。”他说，“我们有8%的增速潜力，又有那么多资源、那么多‘弹药’，实现7.3%的增速问题不大。”
同时他也表示，如果经济增速下滑到7.5%以下、甚至接近7%，中央政府有必要有所作为。
中国经济二季度同比增速进一步下滑至7.5%，金融市场参与者反复揣度中央政府对经济放缓的容忍底线，以及政策天平是否转向稳增长。
林毅夫分析称，与发达经济体相比而言，中国的后发优势和技术创新空间都提供了经济增长潜力。以购买力平价计算，2008年时中国的人均收入仅为美国的21%，相当于日本1951年、新加坡1967年、台湾1975年及韩国1977年时的水平。
其研究显示，中国当前的经济增速放缓更具周期性特点，其他国家也出现类似的增长放缓，因此仍坚持他此前的判断，即中国自2008年起的约20年间，仍有年均8%左右的经济潜长潜力。
对于十八大提出的两个经济增长目标，林毅夫说，2011年中国GDP增长了9.3%，2012年增长了7.8%，为了达到十年GDP翻番的目标，剩下的八年中平均GDP增速只要达到6.8%已经足够。
“但中国还有一个城乡居民人均收入翻番的目标，我们知道中国目前的人口增长率在0.49%，6.8%加上约0.5%，余下时间中国的平均GDP增速要达到约7.3%。”他表示。
中国新一届政府将以较往届强势的态度推动经济结构调整，这从强调在金融领域守住系统性风险底限，李克强总理明确“经济增长率、就业水平等不滑出下限，物价涨幅等不超出上限”等方面均可见一斑。(完) (发稿 李然/林洸耀; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。