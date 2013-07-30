重发-中国经济：增速有能力保持在7.5%-8%区间，7.3%应是底线--专家

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路透北京7月30日 - 世界银行前首席经济学家林毅夫周一称，中国政府有能力将经济增速保持在7.5%-8%的区间；若要实现十八大提出的两个经济增长目标，2020年前的年均经济增速则不能低于7.3%。

去年的中共十八大提出，到2020年时国内生产总值(GDP)和城乡居民人均收入都要翻一番。林毅夫在外交部组织的一个记者吹风会上表示，如果中国政府继续深化市场化改革、完善市场体系，并在经济增速下降时采取逆周期干预措施稳增长，对实现这两个目标都抱有信心。

“在我看来，余下的七年时间里，7.3%是中国经济增速的底线。”他说，“我们有8%的增速潜力，又有那么多资源、那么多‘弹药’，实现7.3%的增速问题不大。”

同时他也表示，如果经济增速下滑到7.5%以下、甚至接近7%，中央政府有必要有所作为。

中国经济二季度同比增速进一步下滑至7.5%，金融市场参与者反复揣度中央政府对经济放缓的容忍底线，以及政策天平是否转向稳增长。

林毅夫分析称，与发达经济体相比而言，中国的后发优势和技术创新空间都提供了经济增长潜力。以购买力平价计算，2008年时中国的人均收入仅为美国的21%，相当于日本1951年、新加坡1967年、台湾1975年及韩国1977年时的水平。

其研究显示，中国当前的经济增速放缓更具周期性特点，其他国家也出现类似的增长放缓，因此仍坚持他此前的判断，即中国自2008年起的约20年间，仍有年均8%左右的经济潜长潜力。

对于十八大提出的两个经济增长目标，林毅夫说，2011年中国GDP增长了9.3%，2012年增长了7.8%，为了达到十年GDP翻番的目标，剩下的八年中平均GDP增速只要达到6.8%已经足够。

“但中国还有一个城乡居民人均收入翻番的目标，我们知道中国目前的人口增长率在0.49%，6.8%加上约0.5%，余下时间中国的平均GDP增速要达到约7.3%。”他表示。