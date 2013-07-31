《分析师观点2》台湾第二季GDP年增率2.27%，全年GDP保3恐难

路透台北7月31日 - 台湾主计总处周三公布，第二季国内生产总值(GDP)概估为年增2.27%，优于市场预期的年增2.16%。因出口表现优于预期与民间消费缓步回温。

根据路透此前访查12家金融机构，分析师认为第二季台湾经济成长率料为2.16%，较首季的1.67%回升。

以下为主计处公布的相关数据:

*第二季经济成长率年增2.27%(预估值为2.16%)

*第二季经济成长率经季调对上季年0.59%(saqr)

**分析师评论**

--大众银行分析师 陈森林：

第二季GDP较预期好的原因，应该是位于分母的CPI数字下滑，导致GDP走高，其实民间消费并没有转强。物价因子可能会影响到第三季，因去年风灾影响导致物价比较基期偏高，因此第三季CPI增幅仅在0.3%左右。第三季影响GDP较大的变数会在出口，主计处原预估出口将逐季走高，但中国的紧缩政策是一大变数，需求会受到影响。

--元大投顾总经分析师 王诚宏:

第二季GDP表现稍高于市场预期，主要因为去年同期基期较低，随着台股转佳，消费力道稍有转强，美国及欧洲经济下半年可望上扬，中国经济下半年也可望持稳，推估今年GDP一定会保2%，预估将落在2.2-2.6%。

--兆丰国际证券分析师 李志安：

第二季的数据相对市场预估而言算是稍微好一些，但是因为去年第二季的基期较低，所以也只能算是稳住，成长的幅度也不能算是太大。全年来看的话，还是要看下半年美国的需求能不能提升，以及9月时美国公开市场委员会(FOMC)的开会结果。中国部分是稳中有危，欧洲恐怕成长力度不稳定，所以整体来说还是看美国。

我们预估全年的经济成长率大概在2.25-2.5%之间，保〞3〞目前看来是不可能了。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数 周二收涨0.97%，报8,163.55点。

--台币兑美元 上日收贬4.5分报30.005。

--台湾指标五年期公债102/2期 殖利率上日收升3.78基点，收报1.1100%。

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾主计总处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾GDP相关新闻,可点选

--参看台湾经济数据相关新闻,请点TW-ECI-MCE-CMN

**相关背景**

--台湾央行在第二季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变，连八度维持利率不变.