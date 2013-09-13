台湾金融：希望台资企业也能赴中国第一或第二上市--证期局长

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路透台北9月13日 - 台湾新任金管会证期局长吴裕群周五表示，在争取大陆企业赴台上市(T股)政策开放的同时，也希望台湾企业能够到中国大陆挂牌(第一上市)、或发行CDR(中国存托凭证)。
在回答记者提问时，吴裕群说，〞只要是优质的外资企业，我们都希望它到台湾来(挂牌)。〞
台湾政府将T股列入推动重点，据接近该政策人士提供的一份文件显示，未来大陆注册企业来台湾申请T股，初期规画以台币挂牌，而非外传的人民币。不愿具名的一位官员对路透表示，主要考量台湾人民币存量尚不充足，且须遵循大陆监管单位的要求。
金管会近来人事变动频繁，新任金管会主委曾铭宗甫于7月底接下职务，原金管会副主委吴当杰则在9月初转任财政部政务次长，留下的遗缺由原证期局长黄天牧升任。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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