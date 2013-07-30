路透基点：双汇国际融资案高级联贷阶段结束，8月进入一般联贷阶段--RLPC

路透香港7月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息称，中国双汇国际40亿美元收购融资案高级联合贷款(senior syndication)阶段已结束，八家银行受邀参与；该融资案8月将进入一般联合贷款(general syndication)阶段。

消息人士称，先前预期参加高级联贷的ING Bank，并不在此次融资案中。承贷的八家银行为：中国银行、东方汇理银行、星展银行、中国工商银行、Natixis、荷兰合作银行、苏格兰皇家银行和渣打银行。

中国银行负责协调安排，已邀请参与高级联贷的各家银行承贷10亿美元。

消息人士称，一般联贷阶段将在8月中下旬启动。

中国双汇国际和美国Smithfield Foods在5月29日宣布，双汇将以每股34美元，总计约47亿美元收购后者的全部流通股。此次交易中Smithfield估值为71亿美元左右，含公司净债务。

先前报导称，40亿美元融资将分为三年期25亿美元和五年期15亿美元两笔。三年期贷款中，在第一年和第二年底分别偿还2.5亿美元，余下的20亿美元将在贷款到期时偿还。同样，五年期贷款中将有4亿美元在第四年末偿还，剩余的11亿美元将在到期时偿还。Smithfield的股票将是此次融资案的抵押品。

三年期和五年期贷款的平均期限分别约为2.7和4.7年。三年期贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点，五年期为Libor加码450个基点。

参与高级联贷的银行从三年期和五年期贷款中获得的综合收益分别为400个和500个基点。费用分别为150个和250个基点。

摩根士丹利是双汇国际的独家财务顾问。该行也是Smithfield Foods 7.5亿美元资产抵押贷款的主办行，并完成了一笔15亿美元364天过桥贷款。

双汇国际是中国最大的肉类加工企业、中国最大的肉类加工上市公司--河南投资双汇发展股份有限公司的控股股东。(完)