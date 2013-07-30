台湾债市：交投清淡等30年券标售结果，关注寿险业是否接受偏低利率

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北7月30日 - 台湾五年公债102/2殖利率周二盘初小幅走高，交投清淡。交易商等待今日中午30年券102/9 的标售结果，认为财政部对发行利率的立场坚定，若寿险业嫌利率太低不买，恐怕不足额发行比例仍高。
也有交易商表示，寿险业若不买公债，还能去哪找利率在2.0%以上、零风险的台币商品投资?况且这样的利率已经可以负担新型保单的成本。今日财政部的截标利率应该不是市场关注的重点，而是要看发行量有多少，如果能超过一半，代表寿险买盘回笼，可偏多解读。
“反正就是会截标，若量增加，代表寿险还是有需求。”一位证券商交易员说。
路透针对30年公债的主要买盘--六家台湾寿险业者进行调查，他们一致认为财政部会截标102/9，若以上周20年券102/8的截标利率在2.10%推估，102/9料将以2.275-2.30%的利率定价。寿险业者也同时提供对全额发行300亿台币筹码的预估得标利率，约在2.50-2.60%。
交易员观察市场最新动态：
* 财政部对利率立场坚定，不能排除寿险业回头接受偏低利率筹码的可能。
* 昨日仍见场外有20年券102/8以2.13%成交，显示寿险需求仍在。
* 102/2暂看在1.06-1.09%。
本地时间10:33最新报价：
* 102/2 殖利率弹0.56基点，报1.0778%。
* 102/6 尚未成交。
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* 《综述》美国6月成屋待完成销售指数下滑，抵押贷款利率上升或为主因 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。