台湾债市：交投清淡等30年券标售结果，关注寿险业是否接受偏低利率

路透台北7月30日 - 台湾五年公债102/2殖利率周二盘初小幅走高，交投清淡。交易商等待今日中午30年券102/9 的标售结果，认为财政部对发行利率的立场坚定，若寿险业嫌利率太低不买，恐怕不足额发行比例仍高。

也有交易商表示，寿险业若不买公债，还能去哪找利率在2.0%以上、零风险的台币商品投资?况且这样的利率已经可以负担新型保单的成本。今日财政部的截标利率应该不是市场关注的重点，而是要看发行量有多少，如果能超过一半，代表寿险买盘回笼，可偏多解读。

“反正就是会截标，若量增加，代表寿险还是有需求。”一位证券商交易员说。

路透针对30年公债的主要买盘--六家台湾寿险业者进行调查，他们一致认为财政部会截标102/9，若以上周20年券102/8的截标利率在2.10%推估，102/9料将以2.275-2.30%的利率定价。寿险业者也同时提供对全额发行300亿台币筹码的预估得标利率，约在2.50-2.60%。

交易员观察市场最新动态：

* 财政部对利率立场坚定，不能排除寿险业回头接受偏低利率筹码的可能。

* 昨日仍见场外有20年券102/8以2.13%成交，显示寿险需求仍在。

* 102/2暂看在1.06-1.09%。

本地时间10:33最新报价：

* 102/2 殖利率弹0.56基点，报1.0778%。

* 102/6 尚未成交。

以下为最新相关报导链接：

* 《中国经济分析》中国有可能步日本后尘，陷入经济停滞局面

* 《美国经济焦点》第二季GDP恐大幅放缓，受税务负担压制