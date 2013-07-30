日本股市：日经指数小幅反弹，市场观望财报及FED会议令交投审慎

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京7月30日 - 日本股市日经指数周二由一个月低点反弹，因日圆兑美元重启跌势，但许多投资人仍退场观望财报季高峰及美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果。
日经指数 早盘中扬升0.2%，报13,684.99点，扳回开盘微跌失地，东证股价指数 上涨0.5%，报1,134.00。
“虽然市场呈现技术性反弹，但目前没什么买进股票的因素，”Bayview资产管理投资组合经理Yasuo Sakuma称。“我猜外国投资人在轧平日经期指的大量仓位。”
Sakuma表示，如果政府未能按计划提高消费税，外国投资人将非常失望。“我想未来几个月日经指数可能继续偏空。”(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。