日本股市：日经指数小幅反弹，市场观望财报及FED会议令交投审慎

路透东京7月30日 - 日本股市日经指数周二由一个月低点反弹，因日圆兑美元重启跌势，但许多投资人仍退场观望财报季高峰及美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果。

日经指数 早盘中扬升0.2%，报13,684.99点，扳回开盘微跌失地，东证股价指数 上涨0.5%，报1,134.00。

“虽然市场呈现技术性反弹，但目前没什么买进股票的因素，”Bayview资产管理投资组合经理Yasuo Sakuma称。“我猜外国投资人在轧平日经期指的大量仓位。”

Sakuma表示，如果政府未能按计划提高消费税，外国投资人将非常失望。“我想未来几个月日经指数可能继续偏空。”(完)