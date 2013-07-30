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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 10:51 BJT

韩国汇市：韩元略跌，美联储会议前美元上涨

0225GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,114.1 1,110.5

日圆/韩元 11.3491/555 11.3526

韩国公债期货* 105.56 105.63

韩国综合股价指数 1,909.40 1,899.89

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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