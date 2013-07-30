更新版 1-新债招标：中国国开行福娃增发债定位符预期，重启逆回购影响有限

* 国开福娃增发债定位基本符预期

* 重启逆回购消息影响有限，整体需求平稳

* 中短端需求好于长端 (新增交易员评论)

路透上海7月30日 - 中国国家开发银行 周二增发今年27-31期固息金融债(市场俗称“福娃债”)，中标定位与此前预期基本相符，稍早央行公开市场在时隔近半年后重启逆回购，以缓资金紧张局面，不过该消息对本次招标的扶助作用有限，整体需求相对平稳。

市场人士指出，相对而言，本次五年以内中短端品种的需求好于七年和10年长期品种，这与近期二级市场长债表现偏弱，收益率曲线平坦化有所修正的趋势相符。

具体招标结果如下：

一年 三年 五年 七年 10年

中标收益率 4.2078% 4.2241% 4.2910% 4.3666% 4.4032%

预测均值 4.23% 4.22% 4.30% 4.35% 4.37%

边际中标收益率 -- 4.2588% 4.3316% 4.40% --

投标倍数 2.71 2.82 3.15 2.64 2.19

“基本上是在预期之内了，相当于逆回购的消息没什么影响。因为今天逆回购的利率感觉还是有点高，如果是3.35%大家肯定会激动一把，但4.40%的话利率债的成本也覆盖不了。”上海一银行交易员称。

中国人民银行公开市场今日进行170亿元七天期逆回购操作，为近半年来首见，中标利率为4.4%，高于上次的3.35%的操作利率。业内人士认为，在月末资金紧张的情况下，央行出手注入流动性，此举表明央行仍会出手相助，以维持市场资金面的平稳。

前述交易员并谈到，近期现券长端确实走势比较弱，目前而言机构配置盘更倾向于中短债，因为面对收益率曲线的平坦化，“要不是长端涨，要么是短端下，怎么着对长端都是不太有利。”

上述五期债为该行第27-31期固息债的增发债，其中27期和28期为第三次增发，第29-31期为第二次增发。

国开行上周二首次混合增发两期固息债和两期Shibor基准浮息债。其中一年和五年期固息品种，中标收益率低于预期。

银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种 最新收益率分别为4.2698%、4.2509%、4.3280%、4.3646%和4.4096%。

本次增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期、七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

上述增发债的具体条款如下：

第27-31期增发债

---------------------------------------------------

发行总量 至多300亿元，每个品种上限60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式

3/5/7年：多重价格(美国式)招标方式

缴款日/起息日 8月2日/7月18日

分销期 7月31日-8月2日

上市日 一年：8月6日；

三年、五年、七年和10年：8月8日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------

国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。