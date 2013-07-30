更新版 1-新债招标：中国国开行福娃增发债定位符预期，重启逆回购影响有限

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 国开福娃增发债定位基本符预期
* 重启逆回购消息影响有限，整体需求平稳
* 中短端需求好于长端 (新增交易员评论)
路透上海7月30日 - 中国国家开发银行 周二增发今年27-31期固息金融债(市场俗称“福娃债”)，中标定位与此前预期基本相符，稍早央行公开市场在时隔近半年后重启逆回购，以缓资金紧张局面，不过该消息对本次招标的扶助作用有限，整体需求相对平稳。
市场人士指出，相对而言，本次五年以内中短端品种的需求好于七年和10年长期品种，这与近期二级市场长债表现偏弱，收益率曲线平坦化有所修正的趋势相符。
具体招标结果如下：
一年 三年 五年 七年 10年
中标收益率 4.2078% 4.2241% 4.2910% 4.3666% 4.4032%
预测均值 4.23% 4.22% 4.30% 4.35% 4.37%
边际中标收益率 -- 4.2588% 4.3316% 4.40% --
投标倍数 2.71 2.82 3.15 2.64 2.19
“基本上是在预期之内了，相当于逆回购的消息没什么影响。因为今天逆回购的利率感觉还是有点高，如果是3.35%大家肯定会激动一把，但4.40%的话利率债的成本也覆盖不了。”上海一银行交易员称。
中国人民银行公开市场今日进行170亿元七天期逆回购操作，为近半年来首见，中标利率为4.4%，高于上次的3.35%的操作利率。业内人士认为，在月末资金紧张的情况下，央行出手注入流动性，此举表明央行仍会出手相助，以维持市场资金面的平稳。
前述交易员并谈到，近期现券长端确实走势比较弱，目前而言机构配置盘更倾向于中短债，因为面对收益率曲线的平坦化，“要不是长端涨，要么是短端下，怎么着对长端都是不太有利。”
上述五期债为该行第27-31期固息债的增发债，其中27期和28期为第三次增发，第29-31期为第二次增发。
国开行上周二首次混合增发两期固息债和两期Shibor基准浮息债。其中一年和五年期固息品种，中标收益率低于预期。
银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种 最新收益率分别为4.2698%、4.2509%、4.3280%、4.3646%和4.4096%。
本次增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期、七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
上述增发债的具体条款如下：
第27-31期增发债
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发行总量 至多300亿元，每个品种上限60亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式
3/5/7年：多重价格(美国式)招标方式
缴款日/起息日 8月2日/7月18日
分销期 7月31日-8月2日
上市日 一年：8月6日；
三年、五年、七年和10年：8月8日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。
目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、浮息债四债联发(F4)，以及固息浮息同时混合增发。(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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