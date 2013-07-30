中国货币市场：主要回购加权利率止升走低，公开市场逆回购重现利稳信心

路透上海7月30日 - 中国央行公开市场周二意外重启逆回购操作，银行间市场主要回购加权利率 止升回落。交易员指出，央行此举对稳定机构信心意义重大，但因操作量尚小，对实质改善流动性状况帮助有限。

他们并称，近期资金市场多出现上午紧，下午松态势，显示经历过6月流动性困局的机构，心态过于谨慎，也在一定程度上影响了资金供求。央行重启逆回购后，这种不安情绪有望得到安抚，月末前后资金面或趋稳定。

上海一银行交易员认为，央行此举释放出一个信号，即央行不会对资金面坐视不理。“就是说机构不用靠自己死扛。(逆回购)量不多，但稳定信号意义重大。”

中国央行公开市场近半年来重启逆回购操作。业内人士认为，在月末资金紧张的情况下，央行出手注入流动性，此举表明央行仍会出手相助，以维持市场资金面的平稳。

华南一银行交易员则表示，逆回购操作确实稳定了市场信心，但就早盘情况来看，资金仍不算太好借。不过从前几天情况来看，下午可能会有些已经匡算好的多余头寸被释放。

在6月下旬银行间资金市场意外骤紧后，7月初资金利率一度连续回落，但进入中下旬，稳步走升。截至本周一收盘，七天期品种加权利率 已连续数日上涨，当日加权利率收报5.1165%。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.6432 3.7776 -13.44

七天 4.9757 5.1165 -14.08

14天 5.3457 5.5183 -17.26 上海证交所质押式回购利率 其中：一天 5.7900 2.0350 +375.50

七天 4.9950 4.7000 +29.50