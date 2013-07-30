台湾债市：RP利率持稳，不见月底紧缩效应

路透台北7月30日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二持稳在既有区间。虽然进入月底，不过交易商普遍感觉资金相当宽松，也不见投信基金遭到赎回，RP交易因为缺券，多以到期续做为主。

券商资金调度人士表示，以往月底短率因资金趋紧多会出现起伏变化，不过近期只有见到资金进出，但利率却是闻风不动。由目前市场资金普遍宽松的状态来看，下月初RP利率或许有机会下调1-2个基点。最差的状况也会向区间低档靠拢。

“不见月底紧缩因子，资金很宽松。”一位证券商交易员说。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%，持平上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。

本周主要紧缩因子有周五30年公债102/9交割，预计发行额度300亿台币，30日标售。(完)