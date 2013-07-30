澳新汇市：澳元兑美元扩大跌幅，此前澳洲央行总裁发表温和言论

路透悉尼7月30日 - 澳元 扩大跌幅，兑美元日内下跌1.2%，之前澳洲央行总裁史蒂文斯表示，澳元可能进一步贬值，且有进一步降息的空间。

在史蒂文斯的演说公布后，本已处于守势的澳元兑美元下降0.005美元。该货币对触及两周低点0.9091美元，最新报0.9109美元。(完)