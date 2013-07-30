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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 11:21 BJT

《汇市简讯》澳元/美元跌破0.9130支撑，稍早澳洲央行总裁发表讲话

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* 澳洲央行总裁史蒂文斯讲话后，澳元/美元面临沉重压力。

* 史蒂文斯称央行有进一步降息的空间。

* 史蒂文斯称澳元若进一步下滑，不必感到意外。

* 史蒂文斯称矿业投资荣景结束，未来的下滑幅度可能会“相当大”。

* 市场预计央行下周降息几率为85%，上周预计为78%。

* 澳元/美元跌破0.9130，跌向6月7日低点0.9087。(完)

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