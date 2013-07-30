券商观点：债务率超100%的九个省会城市会是谁？宏源报告给出初步答案

路透香港7月30日 - 中国审计署宣布将组织全国审计机关对政府性债务进行审计的公告引发市场巨大反响，而其外交外事审计局局长对媒体表示，此前审计署审计的36个地区债务中，有9个省会城市本级政府负有偿还责任的债务率超过100%，宏源证券固收部通过测算力图给出“究竟是哪九个省会城市”的答案。

宏源证券报告称，初步判断有问题的9个省会城市可能为南京、成都、广州、合肥、昆明、长沙、武汉、哈尔滨、西安和兰州。由于地方政府债务的不透明性，从市场上现有的资料来推测这个名单的组成是极难的。

报告亦认为，审计署提前部署全面审计地方政府债务，短期偏负面，因为市场预期审计或会加速个别平台违约事件露出水面，特别是有可能与中纪委反腐巡视组结合，牵扯腐败案件；中长期影响偏正面，因为审计一方面有利于遏制地方债务不规范膨胀，另一方面摸清底后有利于推进财税体制改革和新型城镇化战略实施。

“为了大致揣测这9个“问题省会”的具体名单，我们只能退而求其次：从公开的债务和财政信息入手。”宏源证券固定收益研究主管邓海清称。

宏源证券报告表示，计算方法是，通过用每个省会城市有发债经历的融资平台总负债或有息负债作为债务率的分子端；用每个省会城市的公共财政预算收入或公共财政预算支出（大致等于公共财政预算收入+中央的转移支付及补贴）作为债务率的分母端。

基于这种计算口径，初步判断，15个目标省会城市中债务压力排名最高的10个为：南京、成都、广州、合肥、昆明、长沙、武汉、哈尔滨、西安和兰州。宏源证券表示，这仅是初步判断，后期会给出更加精确的结果。

审计署于6月份发布36个地方政府本级债务审计结果，近日审计署领导接受媒体采访对该结果作了进一步更新：“两年来审计的36个地区债务，有4个省和8个省会城市本级增长率超过20%，有9个省会城市本级政府负有偿还责任的债务率已超过100%，最高达189%”，但对有问题的9个省会城市具体名单却只字未提。

审计署2011曾年对全国省、市、县三级地方政府负有偿还责任、担保责任和救助责任的债务进行了审计，公布2010年底为10.7万亿元人民币；之后又于今年6月10日发布了对36个地方政府本级政府性债务审计结果公告，截至2012年底，抽查的36个地方政府本级政府性债务余额超过3.8万亿元人民币，较2010年底的3.4万亿增长近13%。

但外界质疑声从未平息，“宁信其大不信其小”，屡屡使其成为外界看空中国经济的重要理由。审计署网站周日发布一则简短信息称，“近日，根据国务院要求，审计署将组织全国审计机关对政府性债务进行审计，”此外再无更多细节透露。受此消息影响，中国股市沪综指 周一收盘下挫1.7%，金融地产股领跌。（完）