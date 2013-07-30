路透基点： 浙江开元酒店集团2.48亿美元等值贷款案认贷完毕--RLPC

路透香港7月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息称，浙江开元酒店投资管理集团有限公司(以下简称“开元酒店集团”)已经与七家银行以及独家簿记行渣打完成2.48亿美元等值贷款案。

此次贷款原为2.98亿美元等值贷款，包括4亿元人民币三年期境内再融资贷款，以及2.33亿美元境外贷款。境外贷款的借款人为在英属维京群岛注册的Spearhead Global；境外部分贷款分为1.61亿美元三年期子弹式贷款，以及7,200万美元一年期循环信贷。

境内贷款现已减至3.6亿元人民币，境外贷款为1.898亿美元。

渣打银行在境内贷款中承贷1.015亿元人民币。主办行华南银行、第一商业银行和台湾合作金库商业银行分别承贷7,800万、7,250万和5,000万元人民币的境内贷款。彰化银行做为安排行承贷5,800万元人民币。

境外贷款中，渣打银行承贷4,830万美元，兆丰国际商业银行和中国银行做为牵头行分别承贷4,100万美元和3,700万美元。第一商业银行做为主办行承贷1,800万美元，华南银行和合作金库各承贷1,300万美元。

彰化银行承贷750万美元，永隆银行承贷1,200万美元。

境内贷款的最高费用为180个基点，利率为中国人民银行利率的110%，境外贷款部分的综合收益为350个基点，利率则为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点。

开元房地产投资信托是借款方，贷款协议在6月14日签订。

开元酒店集团成立于2001年，注册资本为8.11亿元人民币。目前该集团的业务涵盖酒店管理与咨询、酒店管理软件开发以及会展服务。开元酒店集团在全国22个省、自治区和直辖市管理着超过100家酒店。

开元酒店集团的多数股东--浙江开元德威旅游投资有限公司是开元旅业集团的全资子公司。凯雷集团旗下的Sky Town Investment是公司第二大股东，持股39.95%。(完) (翻译 张荻 审校 王冠中)