更新版-中国排除近期举行中日峰会可能性--媒体

(新增细节)(本文由路透中文网编译提供)

路透上海7月30日 - 《中国日报》周二引述未具名中国官员的话称，中国排除近期举行中日首脑峰会的可能性。此前日本方面提议举行峰会，以化解两国领土争议。

日本外务省外务次官斋木昭隆目前正在中国访问。斋木昭隆此次访问中国，是日本首相安倍晋三试图改善两国关系的最新举动。

据《中国日报》报导，前述未具名的中国官员呼吁日本政府采取切实行动，以改善中日关系，而不是说空话。

安倍顾问饭岛勋周日称，基于他7月中旬在北京与中国官员的对话，中日首脑峰会可能为期不远。《中国日报》称饭岛勋的言论具有误导性。

《中国日报》引述该中国官员的话称：“饭岛勋周日跟记者说的话不是真的，是捏造的，出于日本国内政治的需要。”

日本外务省一名消息人士称没有看到《中国日报》的报导，无法就此直接置评，但称中日峰会仍有可能“在适当的时机”举行。

“（中日）首脑峰会或外长峰会的具体日期确实还没定下来，”该消息人士说，“但这并不意味着未来就不会举行峰会。”

中国外交部网站周一发布的声明称，饭岛勋近期未与任何中国政府官员会面。(完)