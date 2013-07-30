更新版-中国排除近期举行中日峰会可能性--媒体

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(新增细节)(本文由路透中文网编译提供)
路透上海7月30日 - 《中国日报》周二引述未具名中国官员的话称，中国排除近期举行中日首脑峰会的可能性。此前日本方面提议举行峰会，以化解两国领土争议。
日本外务省外务次官斋木昭隆目前正在中国访问。斋木昭隆此次访问中国，是日本首相安倍晋三试图改善两国关系的最新举动。
据《中国日报》报导，前述未具名的中国官员呼吁日本政府采取切实行动，以改善中日关系，而不是说空话。
安倍顾问饭岛勋周日称，基于他7月中旬在北京与中国官员的对话，中日首脑峰会可能为期不远。《中国日报》称饭岛勋的言论具有误导性。
《中国日报》引述该中国官员的话称：“饭岛勋周日跟记者说的话不是真的，是捏造的，出于日本国内政治的需要。”
日本外务省一名消息人士称没有看到《中国日报》的报导，无法就此直接置评，但称中日峰会仍有可能“在适当的时机”举行。
“（中日）首脑峰会或外长峰会的具体日期确实还没定下来，”该消息人士说，“但这并不意味着未来就不会举行峰会。”
中国外交部网站周一发布的声明称，饭岛勋近期未与任何中国政府官员会面。(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。