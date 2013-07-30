汽车产业：通用汽车韩国工厂2015年投产新款斯帕可，改款爱唯欧推迟发布

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
发言人表示，韩国负责制造斯帕可和爱唯欧(Sonic)汽车并出口至美国、欧洲和其他国家，并生产零部件，以在乌兹别克斯坦和其他国家进行组装。
斯帕可一直在通用韩国东南部城市昌原制造，该款车型于2009年推出。2011年时推出的爱唯欧则是在首尔外的富平总部生产。
通用韩国表示，去年国内外售出215,177辆斯帕可汽车，出口的斯帕可汽车占到其销售总量的近70%。
通用韩国是通用的亚洲主要制造基地，并是其迷你车和小型车的工程设计中心。但通用表示将不会在韩国生产下一代克鲁兹(Cruze)紧凑型轿车之后，人们愈发担心通用可能削减在该国的业务。通用韩国是通用在2002年收购倒闭的韩国汽车制造商大宇汽车之后创建的。
另外，了解通用计划的消息人士称，通用之所以延后一年推出下一代雪佛兰克鲁兹，是因为工程修改，以及尽量发挥老一代车型的余热。
消息人士称，下一代克鲁兹将于2015年12月投产，原定计划是在2014年底发布。大多数讨论通用计划的消息人士要求匿名。(完) (编译 洪曦/王翔琼; 审校 王洋)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。