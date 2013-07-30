汽车产业：通用汽车韩国工厂2015年投产新款斯帕可，改款爱唯欧推迟发布

发言人表示，韩国负责制造斯帕可和爱唯欧(Sonic)汽车并出口至美国、欧洲和其他国家，并生产零部件，以在乌兹别克斯坦和其他国家进行组装。

斯帕可一直在通用韩国东南部城市昌原制造，该款车型于2009年推出。2011年时推出的爱唯欧则是在首尔外的富平总部生产。

通用韩国表示，去年国内外售出215,177辆斯帕可汽车，出口的斯帕可汽车占到其销售总量的近70%。

通用韩国是通用的亚洲主要制造基地，并是其迷你车和小型车的工程设计中心。但通用表示将不会在韩国生产下一代克鲁兹(Cruze)紧凑型轿车之后，人们愈发担心通用可能削减在该国的业务。通用韩国是通用在2002年收购倒闭的韩国汽车制造商大宇汽车之后创建的。

另外，了解通用计划的消息人士称，通用之所以延后一年推出下一代雪佛兰克鲁兹，是因为工程修改，以及尽量发挥老一代车型的余热。