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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 11:53 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--7月30日

路透香港7月30日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2013年以来已在香港交易所上市公司一
览表：
    
    新股申购：
    
 公开招股日  公司名称                 发行量   集资额        发行价        上市日    保荐人
                                      (亿股)   (亿港元)      (港元)                  
 -----------------------------------------------------------------------------------------
 *7/30-8/2   佳明集团                 1        0.9-1.11      0.9-1.11      8/9       信达国际
 介绍上市    通力电子                 不适用   不适用        不适用        8/14      法国巴黎和金英
 6/28-7/4    中国金凤凰               2.8      2.8-8.4       1-3           不予进行  国泰君安
 6/20-25     耐世特                   7.2      18.3-25.2     2.54-3.5      押后      中银国际和摩根大
                                                                                     通
 6/6-11      合和香港房地产           3.4      52.02-60.52   15.3-17.8     不予进行  中银国际和瑞信
 5/20-23     万都中国                 2.434    16.55-20.9    6.8-8.6       押后      德银
                                                                                     
 
    2013年已上市新股：   
    
 上市日      公司名称                发行价      集资额      首日股价变   保荐人
                                     (港元)      (亿港元)    幅           
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 7/12        当代置业                1.49        6           持平         大和
 7/12        中国铝罐                1           1           升32%        申银万国
 7/11        智美控股                2.11        8.4         跌1.9%       中银国际
 7/11        港大零售                2.13        1.07        持平         兴业侨丰融资
 7/10        开元产业                3.5         6.76        升0.6%       摩根士丹利和渣打
 7/9         中国擎天软件            1.45        4.35        跌3.4%       招银国际
 7/5         金彩控股                0.82        0.66        升3.7%       第一上海
 7/5         励骏创建                2.35        22          升2.1%       里昂
 7/2         优库资源                1.3         4.88        跌6.9%       光大证券
 6/26        英达公路再生科技<6888.  2.43        6.3         升4.9%       中信证券和国泰君安
             HK>                                                          
 6/13        五洲国际                1.22        13.9        升5.7%       交银国际和麦格理
 6/13        和谐汽车                6.08        16.7        跌16.1%      高盛和中金香港
 5/30        朗廷酒店投资            5           42.6        跌%9.2       汇丰、德银、花旗
 5/23        中石化炼化工程<2386.HK  10.5        139.4       跌0.38%      中信证券、摩根大通和
             >                                                            瑞银
 5/22        银河证券                5.3         83          升6%         中国银河国际、高盛、
                                                                          摩根大通
 3/19        永利地产                不适用      不适用      跌11.3%^     创越融资
 3/13        新晨动力                2.23        7           跌2.7%       美银美林
 3/12        霭华押业                0.98        0.98        升33.7%      信达国际
 3/6         百勤油服                3.28        8.2         升26.8%      建银国际
 2/5         时计宝                  1.35        8.1         升2.2%       星展和联昌国际
 2/5         荣阳实业                4.13        12.39       跌13.1%      汇丰和摩根大通
 1/31        中铝矿业                1.75        30.9        跌6.3%       摩根士丹利、法国巴黎
                                                                          资本、中金和渣打
 1/23        滉达富控股              1.5         0.9         升10.7%      联昌证券
 1/16        金轮天地                1.68        7.56        升21.4%      法国巴黎资本
 1/15        迅捷环球                0.82        1.23        升39%        信达国际
                                                                          
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算。(完)

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 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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