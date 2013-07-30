中国期货：沥青期货模拟交易8月启动，当月正式上市几无悬念

路透北京7月30日 - 继焦煤之后，中国期货市场即将迎来年内第二个新品种。上海期货交易所周一晚间宣布，将于8月1日启动沥青期货的模拟交易。

尽管上期所的新闻稿未注明模拟交易的截止时间，但上期所消息人士对路透表示，模拟交易估计会持续一周左右，在证监会公告同意上市后即可正式登场。

“8月份正式推出肯定没有问题。”该消息人士称。

此前有媒体报道称沥青期货将于8月上旬上市，但业内人士表示，考虑到模拟交易的时间，月初在时间上可能会比较仓促。

与6月公布的沥青期货征求意见稿不同，此次模拟交易通知公布的合约标准将期价的最小变动价位由1元/吨提高至2元/吨。分析人士表示，此举旨在优化合约运行效率，同时兼顾价格的连续性。

自大连商品交易所3月推出焦煤期货以来，市场一直期待再有更多新品种上市。从各大交易所传出的消息看，鸡蛋、动力煤、铁矿石等多个商品期货的上市准备正在稳步推进。国债期货等重要金融期货品种也有望在年内推出。

**参与门槛较低有利活跃市场**

作为全球首个石油沥青期货，在其合约设计上也体现了管理层降低参与门槛，提高交易活跃度的期望。

此次沥青期货模拟交易保证金收取比例暂定为合约价值的6%，涨跌停板幅度暂定为4%，交易单位为10吨/手。

隆众石化网石油沥青分析师翟文静表示，沥青期货的交易标的--70号A级道路石油沥青当前市场价格约为每吨4,500元，按照拟定的交易单位和保证金比例计算，每手期货的参与门槛仅在3,000元左右，有助于提高交易活跃度。不过交易启动初期料仍以投机盘为主。

“对期货这一新工具，不少习惯于传统交易模式的炼厂和沥青贸易商目前还持观望态度，准备立刻参与的不太多，不过随着交易的正式启动和期货公司的宣传普及，其接受程度估计会逐渐提高。”她并称。