中国期货：沥青期货模拟交易8月启动，当月正式上市几无悬念

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京7月30日 - 继焦煤之后，中国期货市场即将迎来年内第二个新品种。上海期货交易所周一晚间宣布，将于8月1日启动沥青期货的模拟交易。
尽管上期所的新闻稿未注明模拟交易的截止时间，但上期所消息人士对路透表示，模拟交易估计会持续一周左右，在证监会公告同意上市后即可正式登场。
“8月份正式推出肯定没有问题。”该消息人士称。
此前有媒体报道称沥青期货将于8月上旬上市，但业内人士表示，考虑到模拟交易的时间，月初在时间上可能会比较仓促。
与6月公布的沥青期货征求意见稿不同，此次模拟交易通知公布的合约标准将期价的最小变动价位由1元/吨提高至2元/吨。分析人士表示，此举旨在优化合约运行效率，同时兼顾价格的连续性。
自大连商品交易所3月推出焦煤期货以来，市场一直期待再有更多新品种上市。从各大交易所传出的消息看，鸡蛋、动力煤、铁矿石等多个商品期货的上市准备正在稳步推进。国债期货等重要金融期货品种也有望在年内推出。
**参与门槛较低有利活跃市场**
作为全球首个石油沥青期货，在其合约设计上也体现了管理层降低参与门槛，提高交易活跃度的期望。
此次沥青期货模拟交易保证金收取比例暂定为合约价值的6%，涨跌停板幅度暂定为4%，交易单位为10吨/手。
隆众石化网石油沥青分析师翟文静表示，沥青期货的交易标的--70号A级道路石油沥青当前市场价格约为每吨4,500元，按照拟定的交易单位和保证金比例计算，每手期货的参与门槛仅在3,000元左右，有助于提高交易活跃度。不过交易启动初期料仍以投机盘为主。
“对期货这一新工具，不少习惯于传统交易模式的炼厂和沥青贸易商目前还持观望态度，准备立刻参与的不太多，不过随着交易的正式启动和期货公司的宣传普及，其接受程度估计会逐渐提高。”她并称。
据业内人士介绍，受道路建设开工率下降等因素影响，沥青价格自去年10月触及每吨5,150元附近的高位后持续下跌，目前4,500元左右的价位处于阶段底部。但随着降雨的减弱和各大石化企业加大稳价力度，8月料出现小幅反弹。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。