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货币新闻 | 2013年 7月 30日 星期二 14:11 BJT

表格：德国8月GFK消费者信心指数升至7.0的近六年高点

路透柏林7月30日 - 德国8月GFK消费者信心指数触及近六年高点，受收入预期、景气循环预期和购买意愿更为强劲的扶助。

8月GFK消费者信心指数自7月的6.8升至7.0。这是根据GfK访问2,000名德国民众所得结果。路透原预计8月指数为6.9。

以下为详细数据：

13年8月 13年7月 12年8月

消费者信心指数 7.0 6.8 5.8

消费者信心指数分项 13年7月 13年6月 12年7月

购买意愿 40.7 36.5 35.8

收入预期 42.8 36.2 36.3

景气循环预期 4.3 1.1 -5.6 (完) (编译 张若琪 审校 石冠兰)
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