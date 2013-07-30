中国债市动态：逆回购再出山现券短端向暖，市场观望后期是否连续操作

路透北京7月30日 - 中国央行公开市场周二时隔近半年重启逆回购操作，受此影响银行间债市现券早盘短端向暖，不过五年期以上品种则基本持稳。交易员表示，央行此举有益维稳市场信心，就目前看对于近期疲弱的现券有一定助力。

不过他们并提到，今日逆回购中标利率定位在4.4%，虽然低于二级同期限回购利率，但有机构认为该水平仍偏高，所以有所对冲逆回购重启的利多作用。市场参与者观望未来一段时间逆回购操作是否将持续进行。

相比而言，人民币利率互换(IRS) 对逆回购重启的反应更为明显，短端尤甚，据交易员反应早盘一年期下行约8个bp左右。

“逆回购消息刚出来的时候大家欢欣鼓舞，五年以内的现券收益率下去一些，特别是短的，但之后又被4.4%这个利率打击了，收益率又上来了，现在也就一年的比昨天低大概1个点吧。”北京一券商交易员称。

中国央行公开市场近半年来重启逆回购操作，规模170亿元人民币，期限七天期，中标利率为4.4%。业内人士认为，在月末资金紧张的情况下，央行出手注入流动性，此举表明央行仍会出手相助，以维持市场资金面的平稳。

央行最近一次逆回购操作是在2013年2月7日，中标利率为3.35%。

上海一银行交易员表示，除短端外，现券的变动并不是太明显，这或说明机构还是持着一种观望情绪在，观望后面逆回购是不是会滚动操作，以及操作量和利率。

中国央行公开市场周二意外重启逆回购操作，银行间市场主要回购加权利率 止升回落。交易员指出，央行此举对稳定机构信心意义重大，但因操作量尚小，对实质改善流动性状况帮助有限。