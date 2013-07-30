表格：欧元区7月经济景气指数升至92.5，略低于市场预期

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透布鲁塞尔7月30日 - 欧盟执委会周二公布：
* 欧元区7月企业景气指数为负0.53(调查预估为负0.55)，6月为负0.67
* 7月经济景气指数升至92.5(调查预估为92.6)，6月为91.3
* 7月工业景气指数为负10.6，6月为负11.2
* 7月服务业景气指数为负7.8，6月修正后为负9.6
* 7月消费者景气指数为负17.4，6月为负18.8
* 7月消费者通胀预期指数为15.3，6月修正为16.1
欧元区 7月 6月 5月
经济景气 92.5 91.3 89.5
工业 -10.6 -11.2 -13.0
服务业 -7.8 -9.6 -9.3
消费 -17.4 -18.8 -21.8
零售贸易 -13.7 -14.6 -16.7
建筑 -32.6 -31.5 -33.0
生产者通胀预期 -0.9 -2.5 -4.0
消费者通胀预期 15.3 16.1 15.5
企业信心 -0.53 -0.67 -0.75(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。