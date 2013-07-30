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货币新闻 | 2013年 7月 30日 星期二 17:25 BJT

表格：欧元区7月经济景气指数升至92.5，略低于市场预期

路透布鲁塞尔7月30日 - 欧盟执委会周二公布：

* 欧元区7月企业景气指数为负0.53(调查预估为负0.55)，6月为负0.67

* 7月经济景气指数升至92.5(调查预估为92.6)，6月为91.3

* 7月工业景气指数为负10.6，6月为负11.2

* 7月服务业景气指数为负7.8，6月修正后为负9.6

* 7月消费者景气指数为负17.4，6月为负18.8

* 7月消费者通胀预期指数为15.3，6月修正为16.1

欧元区 7月 6月 5月

经济景气 92.5 91.3 89.5

工业 -10.6 -11.2 -13.0

服务业 -7.8 -9.6 -9.3

消费 -17.4 -18.8 -21.8

零售贸易 -13.7 -14.6 -16.7

建筑 -32.6 -31.5 -33.0

生产者通胀预期 -0.9 -2.5 -4.0

消费者通胀预期 15.3 16.1 15.5

企业信心 -0.53 -0.67 -0.75(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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