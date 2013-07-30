中国汇市：人民币早盘小幅走弱，短期料仍将维持区间窄幅震荡

* 人民币即期小幅走弱，中间价走弱

* 交投谨慎，市场等待方向指引

* 若无政策干扰，短期内区间震荡概率大

路透北京7月30日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小幅走弱，中间价亦下跌。交易员指出，早盘整体成交清淡，客盘的量也比较少，结购汇的力量相对均衡，市场仍没有明确方向，短期料仍维持区间窄幅震荡格局。

交易员指出，最近两个月以来，尽管中间价上下波动，但人民币交易价格基本维稳，中间价对市场的引导作用越来越弱，不过仍能看出来中间价维稳的政策意味。

“今天非常淡，上午波动了10来个点，也没什么客盘...市场力量比较均衡吧。”北京一国有银行交易员指出。

北京时间11:54，人民币兑美元即期报6.1350元，上日收报6.1325元。今日人民币兑美元中间价 为6.1770元，上日中间价为6.1705元。

上述交易员称，当前淡静的区间震荡格局可能将维持到8月中旬以后，届时进出口贸易增加可能将推动即期市场的交投，而考虑到中国出口导向影响下的外贸格局，即使下半年可能出台一些资本项下开放的政策，但不会出现资本集中流出的情况，人民币在区间震荡格局下仍可能保持偏强的走向。

“不过即使现在推出扩大波幅，应该也没什么实际作用...可能下半年放开一些资本项目，但也是一步一步来，现在还没有看到资本流出的迹象。”上述交易员称。

不过，中国经济的基本面仍不乐观，亦给人民币汇率承压，不少交易员亦给出人民币短期将弱势震荡的判断。路透综合12家分析机构预估中值显示，工业层面的持续通缩将抑制制造业的动能扩张，预计中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)将回落至荣枯分水岭之下--49.9。

美元指数周二徘徊在五周低点上方, 欧元受制于技术阻力位，而日圆的三日涨势也渐失动能。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2953/93，上日尾盘为6.2865。

北京时间11:56，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1356/81元，上一交易日尾盘报6.1333元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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