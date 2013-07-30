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货币新闻 | 2013年 7月 30日 星期二 16:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--7月30日

路透伦敦7月30日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：
    
  品种    最新库存      变动
   铜      613,550   -5，225
   锡       14,000      -545
   铅      200,225    +1,875
   锌    1,053,575    +1,550
   铝    5,473,925    -2,250
   镍      200,790      +510
 铝合金     66,960      持平
 NASAAC    115,300      +200
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品  库存数据  库存分布       品种  库存数据   库存分布
 种                                            
 铜  <MCU-STO  <0#MCUSTX-LOC    铅  <MPB-STOC  <0#MPBSTX-LOC-G
     CKS>      -GRD>                      KS>              RD>
 铝  <MAL-STO  <0#MALSTX-LOC    锡  <MSN-STOC  <0#MSNSTX-LOC-G
     CKS>      -GRD>                      KS>              RD>
 锌  <MZN-STO  <0#MZNSTX-LOC  铝合  <MAA-STOC  <0#MAASTX-LOC-G
     CKS>      -GRD>            金        KS>              RD>
 镍  <MNI-STO  <0#MNISTX-LOC  NASA  <MNA-STOC  <0#MNASTX-LOC-G
     CKS>      -GRD>             A        KS>              RD>
 
 (编译 梁睿雪; 审校 石冠兰)
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