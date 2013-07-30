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货币新闻 | 2013年 7月 30日 星期二 12:58 BJT

日本经济：首相尚未指示成立专家小组研究消费税上调的影响--甘利明

路透东京7月30日 - 日本经济财政大臣甘利明周二称，有关成立专家小组以研究消费税上调的潜在影响，他尚未接到首相安倍晋三对于这方面的任何指示。

熟悉情况的日本政府消息人士周末期间表示，首相安倍晋三已要求研究消费税上调计划的各种替代选项对经济的影响。 (完)

(编译 艾茂林; 审校 白云)
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