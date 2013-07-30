台湾个股：宏达电估第三季营收500-600亿台币，远逊于预期

路透台北7月30日 - 台湾智慧型手机大厂宏达电 周二表示，预估第三季营收仅500-600亿台币，明显逊于市场预估的756.5亿台币，较上季的707亿则衰退15-29%。

该公司并指出，第三季预估毛利率在18-21%左右，营业净利率(operating margin)预估约为零至负8%。

宏达电此前公布，第二季自结合并营业收入为707亿台币，自结合并税后净利为12.5亿台币。

宏达电今日收高1.48%，报171台币；加权股价指数 则收高0.98%。(完)

参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为(www.htc.com/tw/investor/)