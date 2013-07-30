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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 13:04 BJT

东京汇市：美元微升，澳洲央行总裁言论打压澳元大跌

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3256      1.3260       -0.03       +0.47      1.3194
 美元/日圆                            98.33       97.94       +0.40      +13.36       86.74
 欧元/日圆                           130.33      129.87       +0.35      +13.87      114.46
 美元/瑞郎                           0.9316      0.9311       +0.05       +1.76      0.9155
 英镑/美元                           1.5329      1.5336       -0.05       -5.67      1.6251
 美元/加元                           1.0276      1.0264       +0.12       +3.58      0.9921
 澳元/美元                           0.9081      0.9203       -1.33      -12.62      1.0393
 新西兰元/美元                       0.7991      0.8031       -0.50       -3.53      0.8283
 澳元/日圆                           89.280      90.130       -0.94       -0.94      90.130
 新西兰元/日圆                       78.570      78.680       -0.14      -44.21     140.820
 英镑/日圆                           150.71      150.22       +0.33       +7.02      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1356      1.1454       -0.86       -9.44      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
         
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 (编译 朱晓军/李爽/王翔琼  审校 李婷仪)
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