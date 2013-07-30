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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 17:32 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月30日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模  期限    发行日      主承销商   主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日) 
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
    
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日      主承销商 主体评级   起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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*浙江物产集团  14        5      12   8/6簿记建档   光大银行    AA+       8/7      8/8
                                                   平安银行
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*天津旅游       6.5      3.5    12   8/6簿记建档   渤海银行    AA        8/7      8/8
控股集团
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*新钢股份      30       15      12   8/6簿记建档   招商银行    AA        8/8      8/9
 
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江苏阳光集团   30       10      12 7/30-31簿记建档 北京银行    AA        8/1      8/2
                                                   中信证券
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广西交通       30       15      12   7/31簿记建档  国开行      AA+       8/2      8/5
投资集团                                           浦发银行
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酒泉钢铁       55       45      12   7/31簿记建档  中国银行    AA+       8/2      8/5
(集团)                                             建设银行
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深圳能源       40       20      12 7/31-8/1簿记建档 工商银行   AAA       8/2      8/5
                                         招商银行
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瑞泰科技        3        2      12 7/31-8/1簿记建档 北京银行   A+        8/2      8/5
 
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山东垦利       10        3      12 7/31-8/1簿记建档 北京银行   AA-       8/2      8/5
石化集团
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天津保税区     60      30      12    8/1簿记建档    渤海银行   AA+       8/2      8/5
投资控股集团                                        民生银行
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天津保税区     33      16.5    12    8/1簿记建档    平安银行   AA+       8/2      8/5
投资控股集团                                        中信证券
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四川省交通    100       8      12    8/1簿记建档    建设银行   AA+       8/2      8/5
投资集团                                            中国银行
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华泰证券      123      30       3    8/1招标        中国银行   AAA       8/2      8/5
                                         农业银行等   
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鞍钢股份       60      30       9    8/1簿记建档    建设银行   AAA       8/2      8/5
                                        
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福建交通       10       5      12    8/1簿记建档    兴业银行   AA        8/2      8/5
运输集团                                            中信银行
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万达集团       18.5     5      12 8/1-8/2簿记建档   建设银行   AA-       8/5      8/6
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江苏建工集团     4.7     2.5    12    8/2簿记建档   交通银行   AA-       8/5      8/6
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天津中环电子   18       2      12     8/5簿记建档   渤海银行   AA        8/6      8/7
信息集团                                            建设银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)   (亿元)   (年)                                    (缴款日)                
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*华电能源     13       13      3   8/6簿记建档     兴业银行     AA+     8/7       8/8
                                          
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*江苏华西集团 20       10      5   8/6簿记建档     中国银行     AA      8/8       8/9
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国能生物       8        4      3   8/1簿记建档     兴业银行     AA      8/2       8/5
发电集团
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阜新矿业集团  17        5      5   8/1簿记建档     民生银行     AA+     8/2       8/5
                                                   兴业银行
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太原龙城      30       15      7   8/2簿记建档     兴业银行     AA+     8/5       8/6
发展投资
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天津自来水    15        5      3     推迟发行      浙商银行     AA       --        --
集团
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注:*代表新增。(完)

 (整理 曹巍浩； 审校 李宏薇)
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