中港个股：中集集团将子公司资产置换新加坡上市公司Pteris控股权

路透香港7月30日 - 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 周二公布，拟将从事生产旅客登机桥和机场地面设备的中集天达70%权益注入Pteris ，后者将以增发新股支付代价，完成后中集于Pteris的股权将增至约63.88%。

在中国从事物流及能源行业装备及解决方案供应的中集集团公告称，出售中集天达70%权益的作价为9,630万新加坡元（约4.86亿元人民币），而Pteris将每股0.13新加坡元向中集发行新股悉数支付所有代价。完成后，中集于Pteris的持股量将由目前的14.99%升至63.88%。

此外，由中集天达员工持股的特哥盟亦会将其所持的中集天达30%股权注入Pteris，而Pteris亦将向特哥盟增发新股。

中集集团预计，向Pteris出售中集天达权益，将能扩充并优化集团的空港设备业务，从而令集团进入国内机场的机场行李系统市场，并进一步建立其国际网点及开拓国际市场。

Pteris主要从事机场物流系统设计及制造，为全球领先机场物流解决方案供应商及集成商之一，而中集天达则主要从事设计和生产旅客登机桥产品、机场地面设备、行李处理系统及自动停车系统。

中集H股早盘微幅收高0.32%，报12.66港元。(完)

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