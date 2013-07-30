中港个股：中集集团将子公司资产置换新加坡上市公司Pteris控股权

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港7月30日 - 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 周二公布，拟将从事生产旅客登机桥和机场地面设备的中集天达70%权益注入Pteris ，后者将以增发新股支付代价，完成后中集于Pteris的股权将增至约63.88%。
在中国从事物流及能源行业装备及解决方案供应的中集集团公告称，出售中集天达70%权益的作价为9,630万新加坡元（约4.86亿元人民币），而Pteris将每股0.13新加坡元向中集发行新股悉数支付所有代价。完成后，中集于Pteris的持股量将由目前的14.99%升至63.88%。
此外，由中集天达员工持股的特哥盟亦会将其所持的中集天达30%股权注入Pteris，而Pteris亦将向特哥盟增发新股。
中集集团预计，向Pteris出售中集天达权益，将能扩充并优化集团的空港设备业务，从而令集团进入国内机场的机场行李系统市场，并进一步建立其国际网点及开拓国际市场。
Pteris主要从事机场物流系统设计及制造，为全球领先机场物流解决方案供应商及集成商之一，而中集天达则主要从事设计和生产旅客登机桥产品、机场地面设备、行李处理系统及自动停车系统。
中集H股早盘微幅收高0.32%，报12.66港元。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。