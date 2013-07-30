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货币新闻 | 2013年 7月 30日 星期二 17:13 BJT

《SAFT专栏》中国版“末日审判”地方债审计调查

话虽如此，但收敛地方债将带来重大冲击。就像美国在2000年代的情况，举债然后把钱花在建设上面，很容易创造出经济成长强劲的表象。如果限制这种作法，经济成长就会跟着缩水，不过你所得到的经济成长应该会更加稳定。中国经济增速估值已经持续大幅下滑，这样作只会强化这个趋势。

就像当前一切和中国有关系的事物，发生在中国的事情，会影响到所有地方。最明显的主要受害者就是用于开发基础设施的大宗商品及能源，以及生产这些东西的国家，例如澳洲。

这不会真的像是末日，但这再一次显示中国正在追求更高品质的经济成长，哪怕是速度可能较慢，而这次地方债审计将是一个重大题材。(完) (编译 蔡美珍/梁睿雪/张明钧; 审校 王洋)
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