《SAFT专栏》中国版“末日审判”地方债审计调查

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
话虽如此，但收敛地方债将带来重大冲击。就像美国在2000年代的情况，举债然后把钱花在建设上面，很容易创造出经济成长强劲的表象。如果限制这种作法，经济成长就会跟着缩水，不过你所得到的经济成长应该会更加稳定。中国经济增速估值已经持续大幅下滑，这样作只会强化这个趋势。
就像当前一切和中国有关系的事物，发生在中国的事情，会影响到所有地方。最明显的主要受害者就是用于开发基础设施的大宗商品及能源，以及生产这些东西的国家，例如澳洲。
这不会真的像是末日，但这再一次显示中国正在追求更高品质的经济成长，哪怕是速度可能较慢，而这次地方债审计将是一个重大题材。(完) (编译 蔡美珍/梁睿雪/张明钧; 审校 王洋)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。