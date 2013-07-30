《SAFT专栏》中国版“末日审判”地方债审计调查

话虽如此，但收敛地方债将带来重大冲击。就像美国在2000年代的情况，举债然后把钱花在建设上面，很容易创造出经济成长强劲的表象。如果限制这种作法，经济成长就会跟着缩水，不过你所得到的经济成长应该会更加稳定。中国经济增速估值已经持续大幅下滑，这样作只会强化这个趋势。

就像当前一切和中国有关系的事物，发生在中国的事情，会影响到所有地方。最明显的主要受害者就是用于开发基础设施的大宗商品及能源，以及生产这些东西的国家，例如澳洲。