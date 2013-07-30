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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 13:22 BJT

《全球市场》亚股在美联储会议前上涨，中国央行注资平息市场忧虑

欧元兑美元 下跌约0.1%，报1.3251美元。美元指数 上涨0.2%至81.821，脱离周一触及的五周低点81.499。

澳元兑美元 挫跌逾0.005美元，此前澳洲央行总裁称，通胀不会阻碍降息，并称澳元可能进一步下滑。澳元兑美元触及两周低点0.9085，今日挫跌逾1.2%。

大宗商品受压，因美联储会议即将登场，且受中国经济前景的忧虑影响。

路透调查的分析师预估，中国7月制造业活动料萎缩，为10个月来首见，暗示中国经济持续放缓。

铜价 下跌约0.2%至每吨6,867.25美元，美国原油 跌0.2%至每桶104.34美元。

现货金 变动不大，在美联储会议前夕交易商不愿大幅押注。现货金小涨0.05%，报每盎司1,327.61美元。(完) (编译 王冠中; 审校 李婷仪)
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