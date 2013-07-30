《全球市场》亚股在美联储会议前上涨，中国央行注资平息市场忧虑

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
欧元兑美元 下跌约0.1%，报1.3251美元。美元指数 上涨0.2%至81.821，脱离周一触及的五周低点81.499。
澳元兑美元 挫跌逾0.005美元，此前澳洲央行总裁称，通胀不会阻碍降息，并称澳元可能进一步下滑。澳元兑美元触及两周低点0.9085，今日挫跌逾1.2%。
大宗商品受压，因美联储会议即将登场，且受中国经济前景的忧虑影响。
路透调查的分析师预估，中国7月制造业活动料萎缩，为10个月来首见，暗示中国经济持续放缓。
铜价 下跌约0.2%至每吨6,867.25美元，美国原油 跌0.2%至每桶104.34美元。
现货金 变动不大，在美联储会议前夕交易商不愿大幅押注。现货金小涨0.05%，报每盎司1,327.61美元。(完) (编译 王冠中; 审校 李婷仪)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。